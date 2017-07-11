Слухи: Geotel G1 – смартфон с аккумулятором емкостью 7500 мАч

11.07.2017, MForum.ru

Полноценный анонс смартфона Geotel G1 ожидается уже в ближайшие дни. Однако, производитель всячески поддерживает интерес к устройству, небольшими порциями выдавая информацию. В частности уже раскрыты внешность Geotel G1 и подробности о его аккумуляторе.

Как видно по фото, Geotel G1 выглядит как типичный «крепыш», не отличающийся изяществом или небольшим весом. Однако внутри нашлось место для аккумулятора емкостью 7500 мАч, что позволит ему продержаться от одной зарядки до 27 часов в режиме разговора и до 32 часов в режиме плеера.

Естественно, Geotel G1 может выполнять функции PowerBank для подзарядки других устройств. Подробностей об аппаратной платформе Geotel G1 производитель пока не раскрыл, но с учетом ожидаемой цены «менее $100» она будет весьма скромной.