Акции: Билайн предлагает 4G-смартфоны Micromax

MForum.ru

Акции: Билайн предлагает 4G-смартфоны Micromax

12.07.2017, MForum.ru

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ВымпелКом представляет новинки Micromax от 990 рублей при подключении услуг связи - Micromax Q402 BOLT Pace и Micromax Q421 Canvas Magnus HD.

Билайн предлагает 4G-смартфоны Micromax

Micromax Q402 BOLT Pace - дисплей 4"; Android 6.0; 2 SIM-карты. Цена 990 рублей доступна при подключении пакета услуг связи на срок от 3 до 4 месяцев: ТП "Все" с удвоенным пакетом интернет-трафика стоимостью от 1400 до 1650 рублей и подключенной опцией "Можно Всё" стоимостью от 360 до 480 рублей. За весь комплект - Micromax Q402 + пакет услуг достаточно заплатить 2870 до 3000 рублей (в зависимости от филиала подключения и срока действия пакета услуг связи). Если покупать смартфон без подключения, он обойдется в 2990 руб.

Micromax Q421 Canvas Magnus HD - 5" IPS HD; Android 7.0; 2 SIM-карты. Цена 3990 руб доступна при подключении к тарифам Всё с удвоенным пакетом интернет-трафика стоимостью от 1800 до 2100 руб. Общая сумма комплекта - Micromax Q421 и пакет услуг связи составляет от 5790 до 6090 руб. (в зависимости от филиала подключения и срока действия пакета услуг связи). Если покупать только смартфон, без подключения, то он обойдется в 5990 руб.

Приобрести смартфоны по акции можно в собственных офисах продаж и обслуживания «Билайн», интернет-магазине shop.beeline.ru или офисе дилеров «Билайн» на всей территории России. В Республике Крым и Севастополе акция не предоставляется.

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