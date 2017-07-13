Это интересно: Новые смартфоны Nokia будут использовать чипы Snapdragon

MForum.ru
13.07.2017,
В глобальной паутине появилась информация о том, какие чипсеты будут использоваться в смартфонах Nokia, выход которых ожидается в течение 2017 года. В настоящее время ассортимент смартфонов Nokia включает в себя две модели на базе Snapdragon 430 (Mokia 5, Nokia 6) и одну на базе MediaTek MT6737 (Nokia 3).
Согласно попавшей в сеть дорожной карте до конца года мы увидим три устройства с более мощной аппаратной платформой. Вполне ожидаемо, что флагманский смартфон Nokia 9 будет построен на базе Snapdragon 835. Стоящий на ступеньку ниже Nokia 8 оснастят Snapdragon 660, а Nokia 7 – Snapdragon 630. Кроме того, модельный ряд Nokia будет расширен «вниз» за счет Nokia 2, «сердцем» которого станет Snapdragon 212. Таким образом, модельный ряд Nokia может оказаться достаточно сбалансированным, а за счет сотрудничества с Zeiss не исключено появление весьма неплохих камер. И все это для поклонников бренда должно стать очень приятной новостью.
© Антон Печеровый,
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