Слухи: Раскрыты подробности о смартфоне Nokia 2

MForum.ru
26.07.2017,
В феврале под брендом Nokia были анонсированы смартфоны Nokia 6 , Nokia 5 и Nokia 3, а уже в ближайшее время ожидается вторая волна анонсов. Известно, что флагманский Nokia 8 будет представлен 16 августа. Кроме того в ближайшее время будут анонсированы Nokia 7 и Nokia 2. Причем Nokia 2 за прошедшие дни стал героем многочисленных утечек.
© Антон Печеровый,
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