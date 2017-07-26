Слухи: Раскрыты подробности о смартфоне Nokia 2

26.07.2017, MForum.ru

В феврале под брендом Nokia были анонсированы смартфоны Nokia 6 , Nokia 5 и Nokia 3, а уже в ближайшее время ожидается вторая волна анонсов. Известно, что флагманский Nokia 8 будет представлен 16 августа. Кроме того в ближайшее время будут анонсированы Nokia 7 и Nokia 2. Причем Nokia 2 за прошедшие дни стал героем многочисленных утечек.

По габаритам Nokia 2 будет похож на Nokia 3, однако выделенные сенсорные кнопки на передней панели заменят экранные аналоги. Ожидаемая диагональ экрана – 5 дюймов, разрешение – 1280х720 точек. Аналогично Nokia 3 клавиши регулировки громкости и включения/разблокировки устройства разместились на правом торце аппарата. Тыловая камера одиночная, разрешение пока не уточняется. По информации из Geekbench этот смартфон построен на базе 4-ядерного 1,27 ГГц процессора дополненного 1 Гб ОЗУ. Согласно имеющихся данных речь идет о Snapdragon 212. Впрочем, на ряде рынков может выйти версия Nokia 2 и на базе чипсета MediaTek. Информации о дате анонса и возможной цене пока нет, но судя по спецификациям, она будет весьма привлекательной. По габаритам Nokia 2 будет похож на Nokia 3, однако выделенные сенсорные кнопки на передней панели заменят экранные аналоги. Ожидаемая диагональ экрана – 5 дюймов, разрешение – 1280х720 точек. Аналогично Nokia 3 клавиши регулировки громкости и включения/разблокировки устройства разместились на правом торце аппарата. Тыловая камера одиночная, разрешение пока не уточняется. По информации из Geekbench этот смартфон построен на базе 4-ядерного 1,27 ГГц процессора дополненного 1 Гб ОЗУ. Согласно имеющихся данных речь идет о Snapdragon 212. Впрочем, на ряде рынков может выйти версия Nokia 2 и на базе чипсета MediaTek. Информации о дате анонса и возможной цене пока нет, но судя по спецификациям, она будет весьма привлекательной.

© Антон Печеровый, MForum.ru ,по информации gizmochina.com

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