Анонсы: LG G Pad X2 8.0 Plus замечен на сайте T-Mobile

08.08.2017, MForum.ru

На официальном сайте мобильного оператора T-Mobile появился планшетный компьютер LG G Pad X2 8.0 Plus. Новинка построена на базе 8-ядерного 1,4 ГГц процессора и оснащена 8-дюймовым дисплеем разрешением 1920 x 1200 пикселей.

Объем ОЗУ – 2 Гб, встроенной памяти – 32 Гб, для расширения встроенной памяти можно использовать карты microSD. Также в активе LG G Pad X2 8.0 Plus присутствует две 5 Мп камеры. ОС – Android 7.0 Nougat. Кроме того, T-Mobile показал довольно любопытный аксессуар под названием G Pad Plus. Внешне устройство выглядит как подставка, закрепляемая к задней панели планшетного компьютера. Подробности о функционале G Pad Plus не раскрываются, но известно, что внутри нашлось место для дополнительного аккумулятора емкостью 4400 мАч и стандартному USB-порту. Таким образом, G Pad Plus вполне может выполнять функции внешнего аккумулятора и док-станции для подключения дополнительных устройств. Например, клавиатуры. Информации о цене и дате релиза LG G Pad X2 8.0 Plus пока нет.