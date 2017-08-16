Анонсы: HOMTOM S8 получит 4 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти и дисплей 18:9

MForum.ru
16.08.2017,
Китайская компания Homtom работает над смартфоном Homtom S8, который в соответствии с последними тенденциями будет оснащен дисплеем диагональю 5,7 дюйма и соотношением сторон 18:9. Естественно боковые рамки экрана будут минимальными, а сам экран займет 83% площади передней панели.
В активе Homtom S8 ожидаются 4 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти (с возможностью расширения картами microSD объемом до 128 Гб), чипсет MediaTek MT6750T (8 ядер, 1,5 ГГц), сдвоенная камера и сканер отпечатка пальца на задней панели. Толщина новинки составит 7,9 мм. Homtom S8 будет нацелен в средний ценовой сегмент и станет доступен уже в конце текущего месяца.
© Антон Печеровый,
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