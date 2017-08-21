Пресс-релиз: Выручка Tele2 в В2В-сегменте Московского региона увеличилась в 7 раз

21.08.2017, MForum.ru

Москва – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, подводит итоги работы в бизнес-сегменте с начала 2017 года. С января выручка от корпоративных продаж компании в Московском регионе выросла в 7 раз, число клиентов в бизнес-сегменте увеличилось на 20%, а потребление ими мобильного интернета удвоилось.

В январе–июле 2017 года общая выручка от продажи корпоративных услуг Tele2 в Московском регионе увеличилась почти в семь раз. При этом абоненты более активно пользуются мобильным интернетом, чем голосовой связью. Если общая продолжительность звонков корпоративных абонентов Tele2 выросла на 10%, то объем интернет-трафика, скачанного ими с начала года, почти удвоился.

За первые семь месяцев года число клиентов в бизнес-сегменте Tele2 увеличилось на 20%. Корпоративными услугами оператора в Московском регионе пользуются компании: «Аэрофлот», Uber, Промсвязьбанк, банк ВТБ, банк «Россия», Транскапиталбанк, «Локо-Банк», «Максима Телеком», ЦИАН, Ericsson, «Сони Электроникс» и другие. При этом половина банков, пользующихся бизнес-сервисами оператора в столичном регионе, входит в топ-50 рейтинга Центрального банка РФ.

Корпоративным клиентам Tele2 в Московском регионе доступны тарифы «Альфа», «Бета», «Гамма» и «Сигма», которые различаются количеством минут, сообщений и объемом интернет-трафика. На всех тарифах действует услуга переноса остатков: не израсходованные в текущем месяце минуты, SMS и мегабайты можно использовать в следующем периоде. Кроме того, в поездках по России интернет-трафик расходуется из основного пакета, а все входящие звонки бесплатны. Корпоративные тарифы включают безлимитные звонки внутри контракта.

Антон Кондратов, коммерческий директор макрорегиона «Москва» Tele2:

«При подключении корпоративных клиентов мы наблюдаем большой процент обращений из близкого круга пользователя. Окружение бизнес-абонентов видит преимущества наших услуг и тоже выбирает тарифы Tele2. Их главные плюсы очевидны: выгода, удобство в использовании и наличие полезных опций. Tele2 постоянно совершенствует предложения в бизнес-сегменте и запускает уникальные услуги, доступные только нашим клиентам. Так, мы первыми в В2В-сегменте внедрили опцию переноса остатков, которая позволяет использовать неизрасходованные пакетные услуги в следующем периоде. В итоге список корпоративных абонентов Tele2 пополняется крупными компаниями с сильным брендом, что говорит о правильности стратегии развития в бизнес-сегменте».

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Комментирует Алексей Бойко, аналитик MForum.ru:

Расти от низких показателей всегда приятно в плане показателей, они удваиваются, утраиваются, в общем - впечатляют. Тем не менее, невозможно не согласиться с тем, что Tele2 проявляет достойную похвал активность в освоении столичного рынка, что оборачивается для компании ростом абонентской базы, в том числе, и в B2B-сегменте. Добиваться успехов в бизнес-сегменте для Tele2 непросто, поскольку для многих потенциальных клиентов ключевым требованием является присутствие компании или оказание ею услуг во всех российских регионах. Тем не менее, есть и клиенты, для которых "география" не столь важна или устраивает набор регионов присутствия Tele2 - таких клиентов бренд может привлекать за счет высокого NPS, коррелирующего с понятностью и прозрачностью тарифов, хорошей службой поддержки клиентов и привлекательными тарифными опциями. В этом плане я не удивлен взлетом результатов компании в московском B2B-сегменте и ожидаю успешного отвоёвывания компанией все новых клиентов у "большой тройки". Особо отмечу, что приведенные данные не включают клиентов виртуальных операторов, обслуживаемых на сетевых ресурсах Tele2.

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