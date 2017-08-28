M2M: Tele2 укрепляется в M2M

MForum.ru
28.08.2017,
Пресс-релиз компании Tele2
Москва – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, обновил линейку дополнительных пакетов интернета и SMS на тарифе «M2M». Теперь единые простые предложения по выгодным ценам доступны корпоративным клиентам во всех регионах присутствия Tele2.
Тариф «M2M» подходит для беспроводной передачи данных между устройствами. Чаще всего клиенты Tele2 выбирают его для мониторинга работы торговых автоматов, бытовых и индустриальных счетчиков, транспортных средств и систем безопасности. Количество SIM-карт Tele2, используемых в M2M-решениях, с января 2017 года увеличилось на 78%. Интернет- трафик, потребляемый клиентами M2M, вырос с начала года почти в 3 раза.
Tele2 учитывает различные профили потребления абонентов и предлагает пользователям тарифа «M2M» дополнительные пакеты интернета. Клиенты Tele2 могут для различных целей выбрать одну из подходящих услуг: «Пакет 10 Мб», «Пакет 20 Мб», «Пакет 40 Мб», «Пакет 60 Мб» или «Пакет 100 Мб» с абонентской платой в 17, 25, 45, 60 и 90 рублей в месяц соответственно.
Корпоративные клиенты Tele2 также могут подключить и дополнительный пакет текстовых сообщений. Услуги «Пакет 20 SMS», «Пакет 50 SMS» и «Пакет 100 SMS» обойдутся корпоративным клиентам оператора в 15, 25 и 45 рублей ежемесячно.
Дополнительную информацию о корпоративных тарифах и услугах Tele2 можно узнать на сайте оператора tele2.ru.
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Комментирует Алексей Бойко, аналитик MForum.ru
Распространным является мнение, что для успеха оператора в области M2M необходимо глобальное покрытие территории страны услугами мобильного ШПД и связи. Tele2 все еще отстает от операторов "большой тройки" по числу регионов присутствия, но мы видим, что разрыв с конкурентами сократился, и это не замедило отразиться на результатах. Число пользователей предложениями компании Tele2 в области M2M существенно выросло в 2017 году. Это отражает не только рост присутствия оператора в регионах, но также то, что Tele2 обеспечивает пользователям неплохие условия для выбора тарифа, наиболее отвечающего потребностям пользователя. Модернизация тарифной линейки должна привлечь к новому предложению компании дополнительных пользователей различных M2M-модулей и устройств на их основе.
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