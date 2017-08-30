Активы: VEON подрос на 2.4% на известиях о сделке на $940 млн

MForum.ru
30.08.2017,
Котировки VEON поднялись на 2.4% на предварительных торгах после получения известия о том, что компания Global Telecom Holding заключила сделку с пакистанской "дочкой" Jazz о продаже всех башен оператора, выделенных в компанию Deodar. Оценка сделки - $940 млн. Сделка была закрыта вчера. Покупателем выступает компания Tanzanite Tower Limited, которая контролируется Edotco Group (Axiata) и Dawood Hercules. Сделка подразумевает передачу примерно 13 тысяч башен.
Можно ожидать, что сделка окажет заметное позивное влияние на показатель прибыльности компании. У компании появится возможность, например, реструктурировать или уменьшить суммарную задолженность.
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Telegram-канал автора: Telegram @ABloud62
© Алексей Бойко,
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