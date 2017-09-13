Анонсы: Apple Watch Series 3 могут работать и без iPhone

MForum.ru

Анонсы: Apple Watch Series 3 могут работать и без iPhone

13.09.2017, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Компания Apple официально представила новое поколение смарт-часов Apple Watch. По итогам прошлого года умные часы от Apple стали самыми продаваемыми часами в мире, обойдя классику в лице Rolex. И у Apple Watch Series 3 есть все шансы добиться еще больших успехов. В первую очередь за счет большей автономности от iPhone.

Анонсы: Apple Watch Series 3 могут работать и без iPhone

Как и другие смарт-часы новинка от Apple, позволяет учитывать активность пользователя, считать шаги, пройденную дистанцию (бег, плавание), контролировать сон и отображать уведомления со смартфона. Однако Apple Watch Series 3 обзавелись поддержкой LTE-сетей, что открывает новые возможности по автономному использованию устройства. Без помощи смартфона Apple Watch Series 3 может принимать и совершать звонки, взаимодействовать с Siri, прокладывать маршруты и слушать онлайн музыку через сервис Apple Music.

Анонсы: Apple Watch Series 3 могут работать и без iPhone

Основа «железа» Apple Watch Series 3 – чипсет S3 с двухъядерным процессором S3, обеспечивающим прирост производительности на 70% относительно смарт-часов Apple предыдущего поколения. Отвечающий за беспроводные соединения по Wi-Fi и Bluetooth чип W2 позволяет не только на 50% снизить энергопотребление, но и на 85% увеличить скорость передачи данных. ОС – watchOS 4, с рядом полезных «фич», включая Heart Rate App и Workout App. Кроме того в ближайшем времени Apple обещает выпустить GymKit, предназначенный для взаимодействия с тренажерами.

Анонсы: Apple Watch Series 3 могут работать и без iPhone

Анонсы: Apple Watch Series 3 могут работать и без iPhone

Начало приема предварительных заказов – 15 сентября, начало продаж – 22 сентября. Цена Apple Watch Series 3 составит $329/$399, в зависимости от отсутствия/наличия поддержки LTE-сетей. Выпускаться новинка будет в черном, белом, сером и розовом вариантах. В нашей стране Apple Watch Series 3 появится 29 сентября по цене 29 499 рублей за версию без поддержки LTE-сетей. Информации о планах поставок в Россию Apple Watch Series 3 с поддержкой LTE пока не сообщается.

Анонсы: Apple Watch Series 3 могут работать и без iPhone

Анонсы: Apple Watch Series 3 могут работать и без iPhone

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации phonearena.com

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

03.08. [Новости компаний] Реклама: В новой рекламе Tele2 задействованы клиенты компании / MForum.ru

31.07. [Краткие новости] Пресс-релизы: Технология Apple Pay стала доступна абонентам Билайн / MForum.ru

18.07. [Краткие новости] Пресс-релизы: Apple Pay доступен держателям банковских карт «МегаФона» / MForum.ru

24.04. [Краткие новости] Социальная ответственность бизнеса: Tele2 и фонд «Навстречу переменам» ищут социальных предпринимателей / MForum.ru

01.04. [Новости компаний] Робототехника: Новости и тренды современной робототехники. Анонсы за неделю / MForum.ru

Предложения интернет-магазинов:

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 1 ms, lookup=0 ms, find=1 ms

Последние сообщения в форумах

Сегодня 20:14 michaelkors Тема: UHANS MX без подсветки 5.2 дюйма
UHANS MX без подсветки 5.2 дюйма Полноэкранный смартфон UHANS MX снимает видео Примерно месяц назад китайский производитель смартфонов UHANS заявил, что они работают над беззольным смартфоном UHANS ...
Сегодня 17:23 XpaMoy Тема: Как найти украденный / утерянный iPhone по IMEI-номеру? (Страницы: 1 2 3 4 5 ... 274 275 276 277 278)
Оу, понятно, спасибо :) В целом, с июня 2016 я уже почти смирился :( Полиция молчит. Дело втихую закрыли? А из-за того, что у меня до сих пор телефон в режиме пропажи, на остальных устройствах ...
Вчера 21:44 Garik5 Тема: Билайн А105 разблокировка (Страницы: 1 2 3 4 5 ... 37 38 39 40 41)
Помогите разблокироватъ Билайн а105 Имей 865008019962346
11.09.2017 18:22 Arbyzika Тема: помогите с выбором телефона
А у меня айфон. Отличный смарфон - очень нравится!
11.09.2017 17:17 Компания_Связной Тема: Покупки в магазинах "Связной" (Страницы: 1 2 3 4 5 6)
Добрый день! Мы бы хотели разобраться в ситуации. Пожалуйста, пришлите код авторизации заявления на почту otzyv@svyaznoy.ru, к сообщению приложите, пожалуйста, ссылку на это обсуждение или описание ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung GT-S5610

Samsung GT-S5830

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Samsung GT-I9300 Galaxy S III

Samsung GT-S5230

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-C3322

Nokia 515

Samsung SM-G900 Galaxy S5

LG G3S D724

Samsung GT-S6802 Galaxy Ace Duos

Nokia X2 Dual SIM

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3200

Samsung GT-S6312 Galaxy Young Duos

Nokia 6280

Philips W732

Samsung GT-I9500 Galaxy S4

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5230W Star WiFi

Samsung GT-S5380 Wave Y

HTC Desire 620G dual sim

Sony Ericsson XPERIA X3

Samsung GT-S5300 Galaxy Pocket

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-C3300K Champ

Samsung GT-E2232

Nokia Asha 311

Nokia 2700 classic

Samsung SGH-X210

Philips W832

Samsung SM-G130H Galaxy Young 2

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-i5800 Galaxy 3

Nokia 3310

Samsung GT-S5310 Galaxy Pocket Neo

Nokia 225

Alcatel OT-2004C

Nokia 6300

Nokia 6700 classic

Samsung SGH-D780 DUOS

Nokia N8

Samsung GT-S7572 Galaxy Trend II Duos

Новые описания

Новости

13.09. [Новинки] Анонсы: iPhone 8 и 8 Plus порадуют новой платформой и беспроводной зарядкой / MForum.ru

13.09. [Новинки] Анонсы: Apple Watch Series 3 могут работать и без iPhone / MForum.ru

13.09. [Новинки] Анонсы: iPhone X – юбилейный iPhone / MForum.ru

12.09. [Новинки] Анонсы: Oppo A71 появился на индийском рынке / MForum.ru

12.09. [Новинки] Анонсы: Официально представлен Meiigoo S8 с 6,1-дюймовым дисплеем 18:9 и сдвоенной камерой / MForum.ru

11.09. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Mi Note 3 со сдвоенной камерой и Snapdragon 660 представлен официально / MForum.ru

11.09. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy Tab A (2017) сочетает 8-дюймовый дисплей и аккумулятор 5000 мАч / MForum.ru

11.09. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Mi Mix 2 со Snapdragon 835 и 6-дюймовым дисплеем представлен официально / MForum.ru

08.09. [Новинки] Анонсы: Uhans Max 2 – 6,44-дюймовый фаблет с четырьмя камерами / MForum.ru

07.09. [Новинки] Анонсы: Vivo V7+ - смартфон с 5,99-дюймовым FullView-экраном и 24 Мп сэлфи-камерой / MForum.ru

07.09. [Новинки] Анонсы: Panasonic P9 – смартфон начального уровня / MForum.ru

06.09. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Mi A1 выпущен в рамках инициативы Android One / MForum.ru

06.09. [Новинки]  Анонсы: Doogee BL5000 с аккумулятором 5050 мАч оценен в $143 / MForum.ru

05.09. [Новинки]  Слухи: Xiaomi Mi 7 на Snapdragon 845 выйдет в 1 квартале 2018 года / MForum.ru

05.09. [Новинки]  Анонсы: ZTE Blade A2S порадует привлекательной ценой / MForum.ru

04.09. [Новинки]  IFA 2017: Какие смартфоны были показаны в Берлине? / MForum.ru

02.09. [Технологии] Компоненты: Huawei Kirin 970 – чипсет для устройств с искусственным интеллектом / MForum.ru

01.09. [Новинки]  Анонсы: Официально представлены Alcatel Idol 5S, Idol 5, A7 XL и A7 / MForum.ru

01.09. [Новинки] Анонсы: Sony Xperia XA1 Plus с аккумулятором 3430 мАч представлен официально / MForum.ru

01.09. [Новинки] Анонсы: Официально представлен Moto X4 со сдвоенной камерой / MForum.ru

© 2003-2012, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: