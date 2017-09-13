Анонсы: Apple Watch Series 3 могут работать и без iPhone

13.09.2017, MForum.ru

Компания Apple официально представила новое поколение смарт-часов Apple Watch. По итогам прошлого года умные часы от Apple стали самыми продаваемыми часами в мире, обойдя классику в лице Rolex. И у Apple Watch Series 3 есть все шансы добиться еще больших успехов. В первую очередь за счет большей автономности от iPhone.

Как и другие смарт-часы новинка от Apple, позволяет учитывать активность пользователя, считать шаги, пройденную дистанцию (бег, плавание), контролировать сон и отображать уведомления со смартфона. Однако Apple Watch Series 3 обзавелись поддержкой LTE-сетей, что открывает новые возможности по автономному использованию устройства. Без помощи смартфона Apple Watch Series 3 может принимать и совершать звонки, взаимодействовать с Siri, прокладывать маршруты и слушать онлайн музыку через сервис Apple Music.

Основа «железа» Apple Watch Series 3 – чипсет S3 с двухъядерным процессором S3, обеспечивающим прирост производительности на 70% относительно смарт-часов Apple предыдущего поколения. Отвечающий за беспроводные соединения по Wi-Fi и Bluetooth чип W2 позволяет не только на 50% снизить энергопотребление, но и на 85% увеличить скорость передачи данных. ОС – watchOS 4, с рядом полезных «фич», включая Heart Rate App и Workout App. Кроме того в ближайшем времени Apple обещает выпустить GymKit, предназначенный для взаимодействия с тренажерами.

Начало приема предварительных заказов – 15 сентября, начало продаж – 22 сентября. Цена Apple Watch Series 3 составит $329/$399, в зависимости от отсутствия/наличия поддержки LTE-сетей. Выпускаться новинка будет в черном, белом, сером и розовом вариантах. В нашей стране Apple Watch Series 3 появится 29 сентября по цене 29 499 рублей за версию без поддержки LTE-сетей. Информации о планах поставок в Россию Apple Watch Series 3 с поддержкой LTE пока не сообщается.