Это интересно: В сентябре доля Android 8.0 Oreo составила 0,2%

MForum.ru
03.10.2017,
Компания Google обновила данные о распространенности версий ОС Android. На текущий момент, под управлением новейшей версии операционной системы работают лишь 0,2% устройств. Впрочем, уже в ближайшие месяцы ситуация может существенно измениться.
На текущий момент самой распространенной версией Android остается 6.0 Marshmallow, на которую приходится 32% активных Android-устройств. Второе место продолжает удерживать Android Lollipop. На третьем разместился Android Nougat, доля которого сейчас активно растет, в основном за счет продаж новых устройств работающих под его управлением. В тоже время, рост доли Android 8.0 Oreo в ближайшее время, скорее всего, будет обеспечен за счет выхода обновлений устройств с Android Nougat «из коробки». В частности до Android 8.0 уже скоро будут обновлены Nokia 3, Nokia 5 и Nokia 6.
© Антон Печеровый,
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