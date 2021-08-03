Слухи: Кнопочный телефон Nokia 400 с Android на борту замечен на видео

MForum.ru
03.08.2021,
В сети появилось видео, демонстрирующее кнопочный телефон, работающий на базе операционной системы Android. Ожидается, что речь идет о фичефоне Nokia 400.
Первая информация о Nokia 400 восходит к апрелю 2019 года, когда стало известно, что Google разрабатывает версию Android для устройств этого класса. Позже в том же году в сети появилось видео, в котором говорилось, что Nokia планирует использовать новую версию Android для своего устройства. Последующие слухи утверждали, что после выпуска аппарат может называться Nokia 400. Также было подтверждено, что оно будет работать на Google Android для Feature Phones. Однако с тех пор новой информации о проекте не появлялось.
Внешне новинка ничем не отличается от обычных кнопочных телефонов. Она оснащена миниатюрным дисплеем, клавиатурой T9, съемной задней панелью и корпусом из матового поликарбоната. Телефон также поддерживает большинство основных функций, присущих обычным телефонам Nokia.
Кроме того, Nokia 400 также поддерживает Google Assistant вместе с несколькими приложениями, которые можно увидеть на главном экране. На панели значков у вас есть значки браузера Google Chrome, Youtube и камеры. В центре есть кнопка для открытия коллекции приложений. Панель приложений содержит предустановленные приложения Airtel и другие распространенные приложения, такие как файловый менеджер, калькулятор, часы, галерея и т. д. Аппарат работает под управлением Android 8.1.0 Oreo с 512 МБ оперативной памяти. Остальные подробности неизвестны, но судя по набору приложений, новинка нацелена на рынок Индии, где на долю кнопочных телефонов приходится 38% рынка.
© Антон Печеровый,
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