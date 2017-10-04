Слухи: Samsung Galaxy A5 2018 стал героем «утечки»

MForum.ru
04.10.2017,
В сети появилось изображение Samsung – Galaxy A5 2018. Внешне устройство похоже на Galaxy S8 и порадуют Infinity Display с минимальными рамками сверху и снизу. В тоже время сдвоенной камеры в активе новинки так и не появится.
Во всех будущих смартфонах Samsung класса Galaxy Premium, к которым относится А-серия, будет установлена физическая кнопка вызова голосового помощника Bixby. Напомню, он дебютировал на Galaxy S8 / S8 +, которые были представлены пару месяцев назад. С аппаратной кнопкой Bixby довольно прост в использовании: однократное нажатие кнопки активирует Bixby Home, но если кнопку нажать и удерживать, то будет активирован Bixby Voice. В тоже время перспективы выхода компактного (и более доступного) Samsung Galaxy A3 в модельном ряду 2018 года пока туманны. Во-первых, 5-дюймовый дисплей этого аппарат маловат для реализации Infinity Display, которую в Samsung решили сделать более массовой. Во-вторых, так как Samsung Galaxy A3 нацелен в более бюджетный сегмент, то аппаратная кнопка вызова Bixby может остаться уделом более старших моделей. И в этом случае, Galaxy A3 выпадает из общей концепции А-серии.
© Антон Печеровый,
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