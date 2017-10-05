Анонсы: Google Pixel 2 и 2 XL представлены официально

MForum.ru
05.10.2017,
Компания Google официально представила смартфоны Pixel нового поколения. Аналогично предыдущему поколению, новинок две – компактный Google Pixel 2 и более крупный Pixel 2 XL.
Google Pixel 2 XL оснащен 6-дюймовым P-OLED-дисплеем с соотношением сторон 18:9 (разрешение 1440x2880 точек, плотность изображения 538 ppi) и круговым поляризатором для улучшения качества изображения на солнечном свете. Для защиты экрана используется минеральное стекло Gorilla Glass 5 со скошенными краями (3D Arc Glass). Есть стеклянная вставка и на задней панели. Материал корпуса Google Pixel 2 XL – алюминий, класс защиты от влаги – IP67.
Тыловая и фронтальная камеры одинарные. На задней панели Google Pixel 2 XL разместился 12 Мп сенсор с поддержкой IOS и мощным функционалом обработки изображений. Фронтальная камера – 8 Мп с апертурой f/2.4. Внутри нашлось место для чипсета Snapdragon 835, 4 Гб ОЗУ, 64/128 Гб встроенной памяти и аккумулятора емкостью 3520 мАч. Отдельно отметим поддержку eSIM, которые будут использоваться с Google Fi и другими операторами. Для традиционных SIM-карт предусмотрен слот nanoSIM.
Выпускаться Google Pixel 2 XL будет в черном и белом вариантах. Начало продаж назначено на середину ноября. Цена базовой версии с 64 Гб памяти составит $ 850 / € 940 / £ 800, за вариант со 128 Гб встроенной памяти нужно будет добавить $ 100 / € 110 / £ 100. Первыми предзаказ на новинку смогут оформить в Великобритании, Германии, США (через Google Store и Verizon), Индии, Австралии и Канаде. Также в этом году ожидается начало продаж Google Pixel 2 XL в Италии, Сингапуре, Испании.
Google Pixel 2 выглядит заметно проще и лишен новомодного дисплея 18:9. В активе этой новинки присутствует традиционная 5-дюймовая AMOLED-матрица разрешением 1080p. Однако, Google Pixel 2 (как и Pixel 2 XL) может похвастаться заимствованной у HTC U11 функций Active Edge, позволяющая распознавать сжатие боковых граней устройства. Другая интересная функция – постоянно активный микрофон, используемый для распознавания фоновой музыки. В части остальных характеристик Google Pixel 2 аналогичен Pixel 2 XL, но емкость его аккумулятора составляет 2700 мАч. Помимо белой и черной версий Google Pixel 2 доступен в синем цвете. ОС – Android 8.0 Oreo. Цена - $650 / €800 / £630 за 64 Гб версию и на $100 / €110 / £100 за вариант со 128 Гб.
© Антон Печеровый,
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