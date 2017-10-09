Слухи: OnePlus 5T с 6-дюймовым дисплеем 18:9 выйдет в ноябре

09.10.2017, MForum.ru

Несмотря на то, что смартфон OnePlus 5 за последние 4 месяца демонстрирует отличные продажи, уже в ближайшее время может увидеть свет его приемник в лице OnePlus 5T. По имеющимся данным релиз этой новинки ожидается уже ноябре текущего года, что напоминает ситуацию с OnePlus 3T, который вышел всего через 5 месяцев после релиза OnePlus 3.

Главным новшеством OnePlus 5T станет 6-дюймовый дисплей с соотношением сторон 18:9 и разрешением 2160х1080 точек. Таким образом, производитель пытается не упустить тренд, который за последние пару месяцев можно было увидеть у многих производителей. Судя по попавшему в сеть рендеру, источником вдохновения OnePlus 5T является Galaxy S8, а боковые грани экрана выглядят закругленными. Впрочем, идет ли речь об изогнутом дисплее или визуальном эффекте по имеющемуся изображению сказать сложно. Остальные подробности пока не раскрываются.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

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