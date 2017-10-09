Анонсы: ASUS Zenfone 4 Selfie Lite представлен официально

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Анонсы: ASUS Zenfone 4 Selfie Lite представлен официально

09.10.2017, MForum.ru

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Компания ASUS официально представила новый смартфон серии Selfie. Новинка получила приставку Lite к названию и в модельном ряду ASUS расположится «под» анонсированными ранее Zenfone 4 Selfie и Zenfone 4 Selfie Pro. Индекс модели – ZB520KL.

Анонсы: ASUS Zenfone 4 Selfie Lite представлен официально

Внешне ASUS Zenfone 4 Selfie Lite похож на других представителей семейства, включая металлические элементы корпуса и разместившейся под дисплеем сканер отпечатка пальцев. Диагональ дисплея - 5,5 дюймов. Информацию о разрешении дисплея производитель не приводит, но сомнительно, что разрешение дисплея Lite-версии будет выше, чем у Zenfone 4 Selfie, который оснащен HD-дисплеем (1280х720 точек). Для защиты дисплея используется 2,5D-стекло. Аппаратная часть ASUS Zenfone 4 Selfie Lite включает в себя Snapdragon 425, 2 Гб ОЗУ, 16/32 Гб встроенной памяти и выделенный слот для карт microSD (до 2 Тб).

Анонсы: ASUS Zenfone 4 Selfie Lite представлен официально

Отличается и фоточасть, лишившаяся сдвоенных камер. На передней панели ASUS Zenfone 4 Selfie Lite размещена 13 Мп с апертурой f/2.0 со светодиодной вспышкой, программный портретным режимом, поддержкой GIF и 9 фильтров. Тыловая камера – 13 Мп с PDAF-фокусировкой, поддержкой «суперразрешения» до 64 Мп и 3-осевой электронной стабилизацией.

Анонсы: ASUS Zenfone 4 Selfie Lite представлен официально

Из прочего можно отметить FM-радио, два SIM-слота, 3,5 мм аудиоразъем и аккумулятор емкостью 3000 мАч. ОС – Android Nougat с оболочкой ZenUI 4.0.

Анонсы: ASUS Zenfone 4 Selfie Lite представлен официально

Выпускаться ASUS Zenfone 4 Selfie Lite будет в черном (Deepsea Black), зеленом (Mint Green), розовом (Rose Pink) и золотистом (Sunlight Gold) цветах. Изначально новинка появится на Филиппинах по цене $156 / $176, в зависимости от объема встроенной памяти.

Анонсы: ASUS Zenfone 4 Selfie Lite представлен официально

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

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