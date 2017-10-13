Анонсы: OPPO F3 Lite (A57) представлен официально

MForum.ru
13.10.2017,
Компания Oppo запустила еще один смартфон, ориентированный на продажи за пределами Китая. Первым рынком для OPPO F3 Lite станет Вьетнам. Внешне новинка похожа на представленный несколько месяцев назад Oppo F3, но лишилась сдвоенных камер. Материал корпуса – металл.
Набор спецификаций OPPO F3 Lite включает в себя 5,2-дюймовый дисплей разрешением 1280х720 точек с защитным стеклом Corning Gorilla Glass 4, чипсет Qualcomm Snapdragon 435, 3 Гб ОЗУ, 32 Гб встроенной памяти и слот microSD с поддержкой карт объемом до 256 Гб.
На передней панели новинки разместилась 16 Мп камера, что позволяет позиционировать OPPO F3 Lite в роли устройства для сэлфи с поддержкой качественной съемки при нехватке освещенности и эффекта размытия фона. На задней панели OPPO F3 Lite находится 13 Мп камера с сенсором Sony и светодиодной вспышкой.
Сканер отпечатка пальца встроен в кнопку «Домой». Работает устройство под управлением Color OS 3.0 базирующейся на Android 6.0 Marshmallow Цена OPPO F3 Lite составляет $240, а приобрести аппарат можно в черном и золотистом цветах.
© Антон Печеровый,
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