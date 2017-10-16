Анонсы: Huawei Y6 Pro (2017) появился на европейском рынке

16.10.2017, MForum.ru

Компания Huawei вывела на европейский рынок смартфон Y6 Pro (2017). Новинка нацелена в сегмент сравнительно недорогих устройств. Приобрести Huawei Y6 Pro (2017) в черном, золотом или серебристом вариантах можно за € 179.

Huawei Y6 Pro (2017) построен на базе системы-на-чипе Qualcomm Snapdragon 425 и оснащен 2 Гб ОЗУ, 16 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD, а также 5-дюймовым дисплеем разрешением 1280х720 точек. Емкость аккумулятора составляет 3020 мАч, что заметно меньше 4000 мАч у оригинального Huawei Y6 Pro. Фоточасть Huawei Y6 Pro (2017) включает в себя 13 Мп тыловую и 5 Мп фронтальную камеры. Также отметим разместившийся на задней панели сканер отпечатка пальца. ОС – Android 7.0 Nougat с оболочкой EMUI 5.1. Изначально Huawei Y6 Pro (2017 появится во Франции, Германии и Италии, но в ближайшие недели он выйдет и на рынки и других стран.