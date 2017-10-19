Анонсы: Nokia 7 получила 5,2-дюймовый дисплей и камеры Dual-Sight

19.10.2017, MForum.ru

Компания HMD Global официально представила смартфон Nokia 7. Анонс новинки состоялся в Китае и некоторое время Nokia 7 останется эксклюзивом для местного рынка. Новинка получила корпуса из стекла и алюминия, а также 5,2-дюймовый дисплей разрешением 1920х1080 точек.

Внутри Nokia 7 нашлось место для чипсета Snapdragon 630, 4/6 Гб ОЗУ и 64 Гб встроенной памяти. На задней панели Nokia 7 разместилась 16 Мп камера с апертурой f/1.8, на передней – камера разрешением 5 Мп. За счет функции Dual-Sight можно делать снимки одновременной тыловой и фронтальной камерами. Емкость аккумулятора – 3000 мАч. Также отметим размещенный на задней панели сканер отпечатка пальца и сохранившийся 3,5 мм аудиоразъем. Из коробки Nokia 7 будет работать под управлением Android Nougat с последующим обновлением до Android 8.0 Oreo. Цена Nokia 7 с 4 Гб ОЗУ составит 2499 юаней ($377), с 6 Гб ОЗУ – 2699 юаней ($407). Продажи новинки на китайском рынке стартуют 24 октября.