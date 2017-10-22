LTE: МТС Беларусь продолжает развитие сети LTE

22.10.2017, MForum.ru

Оператор МТС Беларусь начал развертывание услуг LTE в 19 городах и поселках в Минской и Витебской областях. Новые базовые станции LTE будут развернуты в таких населенных пунктах, как Вилейка, Жодино, Несвиж и т.п.

МТС начал оказывать услуги LTE в Минске с 2015 года. В настоящее время услугу в Минске обеспечивает более 200 базвоых станций, а еще 700 базовых станций LTE МТС работают в Беларуси за пределами столицы. До конца 2017 года МТС планирует запустить поддержку LTE еще в 30 населенных пунктах страны до конца 2017 года.