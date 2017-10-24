RFID: Микрон представит RFID-решения для сельского хозяйства на выставке в Вологде

MForum.ru

RFID: Микрон представит RFID-решения для сельского хозяйства на выставке в Вологде

24.10.2017, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Среди проектов по внедрению RFID-маркировки в различных отраслях, у Микрона есть и те, что адресованы сельскому хозяйству. С 25 по 26 октября 2017 года компания покажет их в Выставочном комплексе Русский дом в Вологде.

Внедрение RFID в практику современного сельского хозяйства позволяет автоматизировать ряд процессов. В частности, в животноводстве можно решить такие задачи, как упрощение учета поголовья скота, включая контроль за его перемещениями, мониторингом и регистрацией текущих показателей, а также, например, вакцинаций. Поможет внедрение RFID и в оптимизации селекционной работы. Автоматизированный сбор данных минимизирует трудозатраты и ошибки, связанные с "человеческим фактором", ускоряет обработку информации. В итоге автоматизация может позитивно повлиять на доходность хозяйства.

Микрон предлагает хозяйствам собственное готовое решение "Умной фермы", а также может выпускать продукты, разработанные в соответствии с потребностями конкретного заказчика.

+

Пресс-релиз ПАО "Микрон" - в комментарии под заметкой

+ +

Подписывайтесь на Telegram по теме RFID

© Алексей Бойко, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

23.10. [Новости компаний] RFID: Новости и примеры применения RFID-технологии. Выпуск 6. / MForum.ru

19.10. [Краткие новости] RFID: Первую партию браслетов с RFID-чипом для проезда в московском метро успешно раскупили / MForum.ru

19.10. [Краткие новости] RFID: Современная верхняя одежда - стильная, функциональная и с защитой от RFID / MForum.ru

19.10. [Краткие новости] RFID: Библиотеки Алметьевска оснастят системами учета на базе RFID / MForum.ru

18.10. [Новости компаний] RFID: Новости и примеры применения RFID-технологии. Выпуск 5. / MForum.ru

Предложения интернет-магазинов:

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

24.10.2017 12:32 От: ABloud

[Пресс-релиз]: Умная ферма Микрона на выставке в Вологде

24 октября 2017 г., Москва, ПАО «Микрон» представит свои RFID-решения для сельского хозяйства на выставке «Настоящий Вологодский продукт», которая пройдет 25-26 октября 2017 года в Выставочном Комплексе Русский Дом в Вологде.

«У Микрона есть опыт реализации проектов по RFID-маркировке в различных отраслях. Сельское хозяйство - одна из отраслей, где цифровизация дает наиболее быстрый и заметный экономический эффект, но примеров применения отечественных решений в нашей стране пока еще очень мало. Поэтому нам очень приятно видеть такой высокий интерес к современным технологиям у вологодских сельскохозяйственных производителей», - заявил директор по прикладным технологиям и системным решениям ПАО «Микрон» Олег Белов.

RFID – технологии в сельском хозяйстве помогают автоматизировать множество процессов. В животноводстве решается весь комплекс производственных и управленческих задач, начиная от учета поголовья скота, контроля его перемещения и всех текущих показателей, до вакцинации и оптимизации селекционной работы – что обычно остается за периметром стандартных ИТ-решений умной фермы, но легко реализуемо в RFID- решении Микрона. Таким образом, значительно сокращаются трудозатраты, ликвидируется возможность ошибок, вызванных человеческим фактором, ускоряется обработка информации даже в крупных сельских хозяйствах, упрощается выявление положительной и отрицательной наследственности. Все это позволяет значительно повысить доходность сельскохозяйственных предприятий и их конкурентоспособность на мировом рынке.

Микрон предлагает собственное готовое решение Умной фермы, разработанное ДЦ Микрон, а также создает продукты, разработанные в соответствии с индивидуальным потребностями заказчика.

Ответить · Цитировать · Вставить имя · Редактировать · Ответить лично · Пожаловаться
Новое сообщение:
Complete in 2 ms, lookup=0 ms, find=2 ms

Последние сообщения в форумах

Сегодня 15:42 ABloud Тема: LAA: ВымпелКом, Huawei и Qualcomm провели тестирование 5G (24.10.2017)
[Пресс-релиз]: «ВымпелКом», Huawei и Qualcomm сделали еще один шаг навстречу 5G ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн»), Huawei и Qualcomm Technologies, Inc., дочерняя компания Qualcomm Incorporated, ...
Сегодня 15:17 MilkyWay4iq Тема: Билайн А105 разблокировка (Страницы: 1 2 3 4 5 ... 38 39 40 41 42)
id: 232X-2ABGRU2 IMEI:860630026046360
Сегодня 14:17 ABloud Тема: хакатоны (24.09.2017)
Холдинг GS Group и Университет ИТМО при поддержке Отраслевого союза «Нейронет» объявили старт первого Всероссийского хакатона Neuromedia-2017 по разработке продуктов на стыке информационных ...
Сегодня 13:53 ABloud Тема: Ростелеком (03.09.2012) (Страницы: 1 2)
[Пресс-релиз]: С «Ростелекомом» малый и средний бизнес всегда сможет «Быть в плюсе» «Ростелеком» представил новое комплексное решение для компаний малого и среднего бизнеса «Быть в плюсе», которое ...
Сегодня 12:32 ABloud Тема: RFID: Микрон представит RFID-решения для сельского хозяйства на выставке в Вологде (24.10.2017)
[Пресс-релиз]: Умная ферма Микрона на выставке в Вологде 24 октября 2017 г., Москва, ПАО «Микрон» представит свои RFID-решения для сельского хозяйства на выставке «Настоящий Вологодский продукт», ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung GT-S5610

Samsung GT-S5830

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Samsung GT-I9300 Galaxy S III

Samsung GT-S5230

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-C3322

Nokia 515

Samsung SM-G900 Galaxy S5

LG G3S D724

Samsung GT-S6802 Galaxy Ace Duos

Nokia X2 Dual SIM

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3200

Samsung GT-S6312 Galaxy Young Duos

Nokia 6280

Philips W732

Samsung GT-I9500 Galaxy S4

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5230W Star WiFi

Samsung GT-S5380 Wave Y

HTC Desire 620G dual sim

Sony Ericsson XPERIA X3

Samsung GT-S5300 Galaxy Pocket

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-C3300K Champ

Samsung GT-E2232

Nokia Asha 311

Nokia 2700 classic

Samsung SGH-X210

Philips W832

Samsung SM-G130H Galaxy Young 2

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-i5800 Galaxy 3

Nokia 3310

Samsung GT-S5310 Galaxy Pocket Neo

Nokia 225

Alcatel OT-2004C

Nokia 6300

Nokia 6700 classic

Samsung SGH-D780 DUOS

Nokia N8

Samsung GT-S7572 Galaxy Trend II Duos

Новые описания

Новости

24.10. [Новинки] Анонсы: HomTom S16 – смартфон с экраном 18:9 за $60 / MForum.ru

24.10. [Новинки] Слухи: Xiaomi Redmi Note 5 с экраном 18:9 замечен в TENAA / MForum.ru

23.10. [Новинки] Это интересно: Oppo R11s показали на рекламных экранах / MForum.ru

23.10. [Новинки] Анонсы: Huawei Watch 2 Pro получили eSIM и Android Wear 2.0 / MForum.ru

23.10. [Новинки] Анонсы: В Европе начались продажи Nokia 3310 3G / MForum.ru

20.10. [Новинки] Анонсы: HOMTOM S9 Plus – смартфон с безрамочным 5,99-дюймовым дисплеем / MForum.ru

20.10. [Новинки] Это интересно: Vivo объявила о планах на российский рынок / MForum.ru

19.10. [Обзоры] Обзор детского планшета TurboKids Даша-путешественница

19.10. [Новинки] Анонсы: Nokia 7 получила 5,2-дюймовый дисплей и камеры Dual-Sight / MForum.ru

18.10. [Новинки] Анонсы: Microsoft Surface Book 2 – ноутбук со съемным экраном / MForum.ru

18.10. [Новинки] Анонсы: ZTE Axon M – складной смартфон с двумя экранами / MForum.ru

17.10. [Новинки] Анонсы: Huawei Mate 10 и Mate 10 Pro представлены официально / MForum.ru

16.10. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy Tab Active 2 – защищенный планшет с Exynos 7880 и 3 Гб ОЗУ / MForum.ru

16.10. [Новинки] Слухи: Эван Бласс рассказал о новинках Alcatel 2018 года / MForum.ru

16.10. [Новинки] Анонсы: Huawei Y6 Pro (2017) появился на европейском рынке / MForum.ru

13.10. [Новинки] Анонсы: OPPO F3 Lite (A57) представлен официально / MForum.ru

12.10. [Новинки] Анонсы: Nubia Z17 miniS – цветное градиентное 3D-стекло, 6 Гб ОЗУ и Snapdragon 653 / MForum.ru

12.10. [Новинки] Анонсы: Nubia Z17S – смартфон с экраном 17:9 и четырьмя камерами / MForum.ru

11.10. [Новинки] Слухи: ZTE Axon M со складным экраном замечен в FCC / MForum.ru

10.10. [Новинки] Анонсы: Раскрыты подробности о спецификациях смартфона Meitu M8s / MForum.ru

© 2003-2012, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: