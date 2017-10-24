RFID: Микрон представит RFID-решения для сельского хозяйства на выставке в Вологде

24.10.2017, MForum.ru

Среди проектов по внедрению RFID-маркировки в различных отраслях, у Микрона есть и те, что адресованы сельскому хозяйству. С 25 по 26 октября 2017 года компания покажет их в Выставочном комплексе Русский дом в Вологде.

Внедрение RFID в практику современного сельского хозяйства позволяет автоматизировать ряд процессов. В частности, в животноводстве можно решить такие задачи, как упрощение учета поголовья скота, включая контроль за его перемещениями, мониторингом и регистрацией текущих показателей, а также, например, вакцинаций. Поможет внедрение RFID и в оптимизации селекционной работы. Автоматизированный сбор данных минимизирует трудозатраты и ошибки, связанные с "человеческим фактором", ускоряет обработку информации. В итоге автоматизация может позитивно повлиять на доходность хозяйства.

Микрон предлагает хозяйствам собственное готовое решение "Умной фермы", а также может выпускать продукты, разработанные в соответствии с потребностями конкретного заказчика.

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Пресс-релиз ПАО "Микрон" - в комментарии под заметкой

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