RFID: Микрон представит RFID-решения для сельского хозяйства на выставке в Вологде

MForum.ru
24.10.2017,
Среди проектов по внедрению RFID-маркировки в различных отраслях, у Микрона есть и те, что адресованы сельскому хозяйству. С 25 по 26 октября 2017 года компания покажет их в Выставочном комплексе Русский дом в Вологде.
Внедрение RFID в практику современного сельского хозяйства позволяет автоматизировать ряд процессов. В частности, в животноводстве можно решить такие задачи, как упрощение учета поголовья скота, включая контроль за его перемещениями, мониторингом и регистрацией текущих показателей, а также, например, вакцинаций. Поможет внедрение RFID и в оптимизации селекционной работы. Автоматизированный сбор данных минимизирует трудозатраты и ошибки, связанные с "человеческим фактором", ускоряет обработку информации. В итоге автоматизация может позитивно повлиять на доходность хозяйства.
Микрон предлагает хозяйствам собственное готовое решение "Умной фермы", а также может выпускать продукты, разработанные в соответствии с потребностями конкретного заказчика.
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Пресс-релиз ПАО "Микрон" - в комментарии под заметкой
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© Алексей Бойко,
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[Пресс-релиз]: Умная ферма Микрона на выставке в Вологде
24 октября 2017 г., Москва, ПАО «Микрон» представит свои RFID-решения для сельского хозяйства на выставке «Настоящий Вологодский продукт», которая пройдет 25-26 октября 2017 года в Выставочном Комплексе Русский Дом в Вологде.
«У Микрона есть опыт реализации проектов по RFID-маркировке в различных отраслях. Сельское хозяйство - одна из отраслей, где цифровизация дает наиболее быстрый и заметный экономический эффект, но примеров применения отечественных решений в нашей стране пока еще очень мало. Поэтому нам очень приятно видеть такой высокий интерес к современным технологиям у вологодских сельскохозяйственных производителей», - заявил директор по прикладным технологиям и системным решениям ПАО «Микрон» Олег Белов.
RFID – технологии в сельском хозяйстве помогают автоматизировать множество процессов. В животноводстве решается весь комплекс производственных и управленческих задач, начиная от учета поголовья скота, контроля его перемещения и всех текущих показателей, до вакцинации и оптимизации селекционной работы – что обычно остается за периметром стандартных ИТ-решений умной фермы, но легко реализуемо в RFID- решении Микрона. Таким образом, значительно сокращаются трудозатраты, ликвидируется возможность ошибок, вызванных человеческим фактором, ускоряется обработка информации даже в крупных сельских хозяйствах, упрощается выявление положительной и отрицательной наследственности. Все это позволяет значительно повысить доходность сельскохозяйственных предприятий и их конкурентоспособность на мировом рынке.
Микрон предлагает собственное готовое решение Умной фермы, разработанное ДЦ Микрон, а также создает продукты, разработанные в соответствии с индивидуальным потребностями заказчика.
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