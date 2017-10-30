Программы лояльности: Tele2 предложила "Больше"

MForum.ru

Программы лояльности: Tele2 предложила "Больше"

30.10.2017, MForum.ru

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Кэшбэк и скидки от партнеров предлагает своим абонентам компания Tele2. Кэшбэк осуществляется в течение 90 дней на счет мобильного телефона. Не используются какие-либо баллы, к вам возвращаются обычные рубли, которые можно потратить на оплату услуг связи, перевести другому абоненту или на банковскую карту. Скидка при покупке применяется к заказу сразу же.

Tele2 Партнерские предложения

Программа честная, у ее пользователей нет обязанности тратить кэшбэк непремененно на услуги Tele2, нет никаких сгораний начисленных вам рублей. Для пользования программой достаточно к ней присоединиться на сайте оператора.

Tele2

Сейчас участникам программы доступно 142 варианта партнерских предложений, среди партнеров - есть популярные магазины.

Tele2

tele2

Из минусов - для получения скидок, надо оформлять заказы через сайт оператора, переходя по "зашитым" в предложения ссылкам. Удобнее было бы для получения скидок/кэшбэка предъявлять или вводить какой-либо уникальный номер участника программы (например, свой телефонный номер).

пресс-релиз компании Tele2 - ниже в комментарии 

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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30.10.2017 08:50 От: ABloud

[Пресс-релизы]: Tele2 дает абонентам еще больше

Москва – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, запускает программу лояльности «Больше». Клиенты компании теперь могут воспользоваться специальными предложениями от партнеров, а также получить часть потраченных средств на счет своего мобильного телефона.

Tele2 запускает программу лояльности «Больше», рассчитанную на индивидуальные предпочтения клиентов и их интересы. Оператор предлагает абонентам два способа сэкономить – воспользоваться кешбэком или скидками на товары и услуги партнеров.

Чтобы присоединиться к программе «Больше», клиентам компании необходимо зайти на страницу проекта на сайте Tele2 и ввести номер своего мобильного. После авторизации абонент попадет в личный кабинет, где сможет выбрать интересующее предложение и категорию, например «Мода», «Активная городская жизнь», «Спорт» и др. Здесь же представлена детальная информация о сроке действия акции, условиях получения скидки или начисления кешбэка.

При выборе предложений с кешбэком у абонентов Tele2 есть возможность вернуть до 40% от стоимости товара на основной счет мобильного телефона. Клиенты оператора могут перечислять эти средства на оплату услуг мобильной связи, а также пользоваться сервисами мобильной коммерции «Платежи и переводы». Кешбэк зачисляется в течение 90 дней со дня подтверждения партнером успешной оплаты покупки. Список активированных предложений и история поступления средств доступны пользователям в личном кабинете на сайте tele2.ru.

Кроме многочисленных предложений партнеров, список которых регулярно пополняется, в программе появляются и специальные акции от Tele2. До 1 ноября оператор предлагает скидку 10% на брендированные смартфоны Tele2 Maxi, Tele2 Maxi Plus и Tele2 Maxi LTE. Для ее получения необходимо активировать в личном кабинете промокод и оформить заказ с курьерской доставкой в интернет-магазине Tele2.

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30.10.2017 09:40 От: Ximanira

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