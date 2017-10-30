Программы лояльности: Tele2 предложила "Больше"

[Пресс-релизы]: Tele2 дает абонентам еще больше

Москва – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, запускает программу лояльности «Больше». Клиенты компании теперь могут воспользоваться специальными предложениями от партнеров, а также получить часть потраченных средств на счет своего мобильного телефона.

Tele2 запускает программу лояльности «Больше», рассчитанную на индивидуальные предпочтения клиентов и их интересы. Оператор предлагает абонентам два способа сэкономить – воспользоваться кешбэком или скидками на товары и услуги партнеров.

Чтобы присоединиться к программе «Больше», клиентам компании необходимо зайти на страницу проекта на сайте Tele2 и ввести номер своего мобильного. После авторизации абонент попадет в личный кабинет, где сможет выбрать интересующее предложение и категорию, например «Мода», «Активная городская жизнь», «Спорт» и др. Здесь же представлена детальная информация о сроке действия акции, условиях получения скидки или начисления кешбэка.

При выборе предложений с кешбэком у абонентов Tele2 есть возможность вернуть до 40% от стоимости товара на основной счет мобильного телефона. Клиенты оператора могут перечислять эти средства на оплату услуг мобильной связи, а также пользоваться сервисами мобильной коммерции «Платежи и переводы». Кешбэк зачисляется в течение 90 дней со дня подтверждения партнером успешной оплаты покупки. Список активированных предложений и история поступления средств доступны пользователям в личном кабинете на сайте tele2.ru.

Кроме многочисленных предложений партнеров, список которых регулярно пополняется, в программе появляются и специальные акции от Tele2. До 1 ноября оператор предлагает скидку 10% на брендированные смартфоны Tele2 Maxi, Tele2 Maxi Plus и Tele2 Maxi LTE. Для ее получения необходимо активировать в личном кабинете промокод и оформить заказ с курьерской доставкой в интернет-магазине Tele2.