Анонсы: Nokia 2 сочетает 5-дюймовый дисплей и аккумулятор 4100 мАч

31.10.2017, MForum.ru

Как и ожидалось, компания HMD Global официально анонсировала смартфон начального уровня Nokia 2. Новинка оснащена 5-дюймовым дисплеем разрешением 1280х720 точек, а ее «сердцем» является чипсет Qualcomm Snapdragon 212.

Объем ОЗУ – 1 Гб, встроенной памяти – 8 Гб с возможностью расширения картами microSD. На задней панели Nokia 2 разместилась камера разрешением 8 Мп, на передней панели – 5 Мп сенсор. Зато Nokia 2 радуем емким аккумулятором и отличной автомностью. С учетом скромной аппаратной платформы батареи емкостью 4100 мАч хватает на два дня активного использования в (по 5 часов каждый день). Версия ОС из коробки – Android Nougat с последующим обновлением до Oreo. Выпускаться Nokia 2 будет в трех цветовых вариантах – черный, белый и медный. Продажи стартуют в середине ноября, цена - € 99.