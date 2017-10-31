Анонсы: Nokia 2 сочетает 5-дюймовый дисплей и аккумулятор 4100 мАч

MForum.ru
31.10.2017,
Как и ожидалось, компания HMD Global официально анонсировала смартфон начального уровня Nokia 2. Новинка оснащена 5-дюймовым дисплеем разрешением 1280х720 точек, а ее «сердцем» является чипсет Qualcomm Snapdragon 212.
Объем ОЗУ – 1 Гб, встроенной памяти – 8 Гб с возможностью расширения картами microSD. На задней панели Nokia 2 разместилась камера разрешением 8 Мп, на передней панели – 5 Мп сенсор. Зато Nokia 2 радуем емким аккумулятором и отличной автомностью. С учетом скромной аппаратной платформы батареи емкостью 4100 мАч хватает на два дня активного использования в (по 5 часов каждый день). Версия ОС из коробки – Android Nougat с последующим обновлением до Oreo. Выпускаться Nokia 2 будет в трех цветовых вариантах – черный, белый и медный. Продажи стартуют в середине ноября, цена - € 99.
© Антон Печеровый,
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