Пресс-релизы: Tele2 и фонд «Навстречу переменам» определили полуфиналистов конкурса социальных предпринимателей

02.11.2017, MForum.ru

Москва – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, подводит промежуточные итоги III Всероссийского конкурса социальных предпринимателей, организованного фондом «Навстречу переменам». В полуфинал конкурса вышел 51 проект из 27 регионов России.

Цель ежегодного конкурса «Навстречу переменам» – помочь людям и организациям, которые разрабатывают способы решения социальных проблем в сфере детства в своем регионе.

Проект проходит при поддержке Tele2 и газеты Metro.

С 24 апреля по 23 июня 2017 года на конкурс фонда «Навстречу переменам» подали заявки более 400 социальных предпринимателей со всей России. Из них волонтеры Tele2 отобрали 171 проект. Затем лучшие работы конкурсантов определили сотрудники фонда и экспертный совет, в который вошли представители бизнеса, некоммерческих организаций и специалистов в области социального предпринимательства.

Наибольшее число заявок подали жители Уральского региона. На втором месте оказались социальные предприниматели Поволжского региона. Третьим по числу представленных проектов стал Сибирский федеральный округ.

Основные направления прошедших в полуфинал заявок – поддержка детей с особенностями развития и создание для них дополнительных возможностей. Часть проектов ориентирована на помощь приемным семьям и детям, оставшимся без попечения родителей. Ряд социальных предпринимателей предложили бизнес-идеи, посвященные работе с подростками и профориентации выпускников школ, а также поддержке и адаптации детей-мигрантов.

Полуфиналисты приглашены на обучающие семинары, которые проходят в Москве, Санкт- Петербурге и Новосибирске. Здесь они получают подробную информацию о следующем этапе конкурса и приобретают знания в области социального проектирования, бизнес-планирования, маркетинга и PR.

После обучения полуфиналисты представят свои проекты на очном интервью с представителями фонда «Навстречу переменам» и партнерами конкурса. Авторы 10 лучших проектов 30 ноября приедут на финал конкурса в Москву, где детское и взрослое жюри определит пять победителей. Пять финалистов получат от фонда «Навстречу переменам» начальное финансирование проекта на один год в размере 1,2 млн рублей.

Для всех победителей будут разработаны индивидуальные программы поддержки и профессионального развития. Кроме того, финалисты получат информационное сопровождение в своем регионе и консультационную помощь в продвижении проектов в формате бизнес-инкубатора, где наставниками выступят сотрудники компаний-партнеров. Tele2 поддерживает благотворительный фонд «Навстречу переменам» с 2012 года. За пять лет работы организации его подопечные изменили к лучшему жизнь более 330 тысяч детей и подростков. Больше о фонде можно узнать на сайте «Навстречу переменам».

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