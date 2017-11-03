Тренды: В Кении в этом году объемы продаж смартфонов впервые превысят объемы продаж фичафонов

MForum.ru

Тренды: В Кении в этом году объемы продаж смартфонов впервые превысят объемы продаж фичафонов

03.11.2017, MForum.ru

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В 2017 году кенийцы купят больше смартфонов, нежели чем фичафонов - впервые в истории Кении, сообщает нам свой прогноз GlobalData.

В Кении в этом году объемы продаж смартфонов впервые превысят объемы продаж фичафонов

Аналитики компании также прогнозируют, что к концу 2022 года более 80% абонентских терминалов в Кении, то есть порядка 31 млн, будут смартфонами. Этот значительный рост обословлен растущей долей недорогих смартфонов, как Neon Kicka стоимостью $34.

Рост спроса на смартфоны также отражает тот факт, что Кения стала местом, где концентрируются некоторые передовые разработчики софта, а столицу этой страны уже называют Кремниевой Саванной. Тот факт, что кенийцы все более активно пользуются смартфонами, как ожидается, подстегнет процесс разработки приложений и распространения других решений, например, мобильного платежного приложения M-Pesa и решений для мобильного получения солнечной энергии M-Kopa.

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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