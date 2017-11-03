Тренды: В Кении в этом году объемы продаж смартфонов впервые превысят объемы продаж фичафонов

MForum.ru
03.11.2017,
В 2017 году кенийцы купят больше смартфонов, нежели чем фичафонов - впервые в истории Кении, сообщает нам свой прогноз GlobalData.
Аналитики компании также прогнозируют, что к концу 2022 года более 80% абонентских терминалов в Кении, то есть порядка 31 млн, будут смартфонами. Этот значительный рост обословлен растущей долей недорогих смартфонов, как Neon Kicka стоимостью $34.
Рост спроса на смартфоны также отражает тот факт, что Кения стала местом, где концентрируются некоторые передовые разработчики софта, а столицу этой страны уже называют Кремниевой Саванной. Тот факт, что кенийцы все более активно пользуются смартфонами, как ожидается, подстегнет процесс разработки приложений и распространения других решений, например, мобильного платежного приложения M-Pesa и решений для мобильного получения солнечной энергии M-Kopa.
+
Подписывайтесь на мой Telegram-канал, посвященный телекому
+ +
© Алексей Бойко,
Публикации по теме:
20.10. [Новинки] Это интересно: Vivo объявила о планах на российский рынок / MForum.ru
27.04. [Новости компаний] Абоненты Tele2 стали чаще выезжать за границу / MForum.ru
29.07. [Общество] Это интересно: Tizen-смартфоны приходят в Африку / MForum.ru
28.07. [Новости компаний] Дроны: Дроны смогут хорошо послужить Африке / MForum.ru
23.07. [Новости компаний] Варианты использования БЛА в лесном хозяйстве / MForum.ru
02.11. [Новинки] Анонсы: ZTE Voyage 5 – смартфон с аккумулятором 5000 мАч за 1199 юаней / MForum.ru
02.11. [Новинки] Анонсы: Vivo Y79 с 24 Мп фронтальной камерой оценен 2498 юаней / MForum.ru
02.11. [Новинки] Анонсы: Cubot H3 первый 5-дюймовый смартфон с аккумулятором 6000 мАч / MForum.ru
02.11. [Новинки] Анонсы: Xiaomi анонсировала Redmi Y1 и Redmi Y1 Lite / MForum.ru
02.11. [Новинки] Анонсы: HTС U11+ с безграничным экраном представлен официально / MForum.ru
02.11. [Новинки] Анонсы: HTC U11 life представлен в версиях Android One и Sense / MForum.ru
01.11. [Новинки] Анонсы: Oukitel Mix 2 Silver украсили зеркальной задней крышкой / MForum.ru
01.11. [Новинки] Слухи: TP-Link Neffos получит Snapdragon 835 и дисплей 18:9 / MForum.ru
31.10. [Новинки] Анонсы: Nokia 2 сочетает 5-дюймовый дисплей и аккумулятор 4100 мАч / MForum.ru
30.10. [Новинки] Анонсы: ZTE Blade A3 – сдвоенная камера и аккумулятор 4000 мАч всего за $120 / MForum.ru
27.10. [Новинки] Анонсы: Представлен Oppo F5 с 20 Мп сэлфи-камерой и элементами AI / MForum.ru
27.10. [Новинки] Анонсы: АКБ 5000 мАч обеспечит смартфону Cat S41 до 44 дней в режиме ожидания / MForum.ru
27.10. [Новинки] Анонсы: Модельный ряд Sony пополнился Xperia R1 и Xperia R1 Plus / MForum.ru
26.10. [Новинки] Анонсы: Официально представлен Philips X596 с аккумулятором 4000 мАч и 16 Мп камерами / MForum.ru
25.10. [Новинки] Анонсы: Представлен BLU Vivo 8L с 20 Мп сэлфи-камерой и аккумулятором 4000 мАч / MForum.ru
24.10. [Новинки] Анонсы: HomTom S16 – смартфон с экраном 18:9 за $60 / MForum.ru
24.10. [Новинки] Слухи: Xiaomi Redmi Note 5 с экраном 18:9 замечен в TENAA / MForum.ru
23.10. [Новинки] Это интересно: Oppo R11s показали на рекламных экранах / MForum.ru
23.10. [Новинки] Анонсы: Huawei Watch 2 Pro получили eSIM и Android Wear 2.0 / MForum.ru
23.10. [Новинки] Анонсы: В Европе начались продажи Nokia 3310 3G / MForum.ru