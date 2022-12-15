Анонсы: Tecno Phantom X2 и Phantom X2 Pro будут обновлены до Android 14

15.12.2022, MForum.ru

Представленные в этом месяце смартфоны Tecno Phantom X2 и Phantom X2 Pro «из коробки» работают под управлением Android 12. Естественно, у потенциальных покупателей возникает логичный вопрос части дальнейшего обновлений программного обеспечения.

Официальная позиция производителя: серия Phantom X2 получит гарантированные обновления для Android 13 и Android 14. По части Android 15 производитель занял осторожную позицию, сообщив, что данное решение будет принято только после того, как Google выпустит окончательный релиз этой версии. Таким образом, это не окончательное «нет», но и ждать, что смартфоны обязательно будут обновлены до Android 15 не стоит.

К сожалению, Tecno не предоставила четких (или даже расплывчатых) сроков, когда должно появиться обновление до Android 13. Зато теперь есть уверенность, что оно вообще появится. Также производитель заявляет о готовности обеспечить Phantom X2 и X2 Pro не менее трех лет «эксплуатационной плавности», как бы расплывчато это ни звучало.

В настоящее время устройства Tecno продаются более чем в 70 странах и регионах, бренд с радостью фокусируется на развивающихся рынках. Phantom X2 и Phantom X2 Pro сначала станут доступны в Индии, Нигерии, Кении, Саудовской Аравии, Колумбии, Турции и на Филиппинах. Затем они распространятся на остальные рынки, где Tecno уже присутствует.