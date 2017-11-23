Пресс-релизы: Абоненты МегаФона активно жалуются на оператора из-за рекламы при пользовании мобильным интернетом

MForum.ru
23.11.2017,
В адрес Региональной общественной организации "Центр Интернет-технологий" (РОЦИТ) поступили жалобы пользователей, связанные с размещением рекламных сообщений “Мегафон” на смартфонах, поверх страниц интернет-ресурсов, в том числе принадлежащих самим пользователям.
Пользователи "Мегафон" недовольны рекламой со стороны оператора, которая появляется поверх сайтов и занимает более 50-ти процентов экрана смартфона. Большее число обращений было зафиксировано от владельцев Интернет-ресурсов, которые не давали оператору разрешение на публикацию рекламы.
РОЦИТ направил соответствующие запросы в ФАС и Роспотребнадзор с просьбой дать разъяснения о противоправности действий оператора. Также был направлен официальный запрос ПАО “Мегафон” о необходимости такого рода рекламных сообщений и их законному основанию.
Условия предоставления услуг связи ПАО “Мегафон” подразумевают возможность показывать рекламу при использовании Услуг, а также использование (обработку, передачу) сведений об Абоненте в целях продвижения товаров.
Однако практика Мегафона явно не созвучна статье 18 Закона «О рекламе».
"Распространение рекламы по сетям электросвязи, в том числе посредством использования телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной связи, допускается только при условии предварительного согласия абонента или адресата на получение рекламы. При этом реклама признается распространенной без предварительного согласия абонента или адресата, если рекламораспространитель не докажет, что такое согласие было получено. Рекламораспространитель обязан немедленно прекратить распространение рекламы в адрес лица, обратившегося к нему с таким требованием".
В ситуации с Мегафоном предварительное согласие абонентов на получение рекламы формально имеется, хотя его в принципе можно посчитать навязанным - ибо в условиях Мегафона не указана возможность отказа от получения рекламы, то есть согласие выглядит безальтернативным. Такой подход может противоречить Закону «О защите прав потребителей», где оказание одной услуги не может обуславливаться получением другой услуги (тем более услуги явно не связаны между собой). Неинформирование пользователя о возможности отказа от получения рекламы явно входит в противоречие и с уже указанной статьей 18 ФЗ “О рекламе”.
Стоит ли говорить о том, какие репутационные потери и, возможно, потерю потенциальных клиентов, понесли владельцы интернет-ресурсов (информационных сайтов, интернет-магазинов), на странице которых всплывало рекламное окно ПАО “Мегафон”.
РОЦИТ призывает ПАО “Мегафон” пересмотреть договорные отношения с потребителями и политику рекламных коммуникаций.
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