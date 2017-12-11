Розница: Meizu снизил цену Pro 7 до 27 тысяч рублей

MForum.ru

Розница: Meizu снизил цену Pro 7 до 27 тысяч рублей

11.12.2017, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

MEIZU объявляет о снижении цены на MEIZU PRO 7 - 26 990 рублей (вместо 35 640 рублей).

Meizu PRO 7

- Связь: 2 nanoSIM-карты с поддержкой LTE

- Дисплей: 5.2", SuperAMOLED, 1920х1080 точек, 423 ppi, контрастность 1000:1, яркость 350 кд/м2

- Дополнительный дисплей: 1.9”, AMOLED, 240x536 точек, 307 ppi, сенсорный, цветной, контрастность 10000:1, яркость 350 кд/м2

- Процессор: Mediatek Helio P25, 64-битный, 8-ядер (Cortex-A53, 4х1.6 ГГц + 4x2.6 ГГц)

- Графика: Mali-T880 MP2 (1 ГГц)

- Оперативная память: 4 ГБ, DDR4X

- Встроенная память: 64 ГБ

- Основная камера: 12 + 12 Мп, SONY IMX386, f/2.0, 6 линз, фазовый автофокус, двухтоновая вспышка, специальный портретный режим (размытие заднего фона), алгоритмы AcrSoft

- Фронтальная камера: 16 Мп, f/2.0, 5 линз, технология Face AE, алгоритмы ArcSoft

- Аудио: Cirrus Logic CS43130 Hi-Fi с интегрированным усилителем для наушников

- Интерфейсы: двухдиапазонный Wi-Fi (802.11 a/b/g/n; 2.4/5 ГГц), Bluetooth 4.2 LE, 3.5 мм разъем для наушников, USB Type-C с поддержкой USB-OTG, USB-HOST

- Сканер отпечатков пальцев mTouch, 360 градусов сканирования, считывание за 0.15 сек

- Навигация: GPS/A-GPS/GLONASS, электронный компас

- Аккумулятор: 3000 мАч с функцией быстрой зарядки (2А/9В)

- Габариты: 147.62 х 70.72 х 7.3 мм, вес 163 грамм

- Цвета корпуса: черный, золотой, красный

+

Подписывайтесь на Telegram-канал, посвященный телекому и IT

+ +

© MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

21.09. [Новинки] Анонсы: Meizu M6 – обновление M5 с ценником от $100 / MForum.ru

29.08. [Новинки] Новинки: Meizu представил Bluetooth-колонку A20 на российском рынке / MForum.ru

23.08. [Новинки] Анонсы: Meizu M6 Note представлен официально / MForum.ru

28.07. [Новинки] Анонсы: Meizu Pro 7 и Pro 7 Plus – флагманы с дополнительным дисплеем / MForum.ru

03.07. [Новинки] Анонсы: Представлен Meizu A5 с 8-ядерный процессором и 8 Мп камерой / MForum.ru

Предложения интернет-магазинов:

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 4 ms, lookup=0 ms, find=4 ms

Последние сообщения в форумах

Сегодня 14:13 ABloud Тема: Развитие сетей: МТС развивает сеть LTE-A в Липецке (11.12.2017)
[Пресс-релизы]: МТС удвоила скорость на сетях 4G в Липецке Липецк, рф – пао «мтс» (nyse: mbt, moex: mtss), ведущий телекоммуникационный оператор в России, сообщает о расширении сети 4G и удвоении ...
Сегодня 12:55 ABloud Тема: Слухи: Xiaomi Redmi 5 и Redmi 5 Plus появятся в продаже 12 декабря (01.12.2017)
b20 во многих моделях уже есть. NFC - в отдельных моделях тоже есть. Зависит от конкретных моделей.
Сегодня 12:53 ABloud Тема: B2B: Билайн подключит своих бизнес-клиентов к облаку Microsoft (11.12.2017)
[Пресс-релизы:] «Билайн» раздаст облако Microsoft своим бизнес-клиентам В рамках глобального партнерства VEON и Microsoft договорились о расширении сотрудничества. Это партнерство – ответ на запрос ...
Сегодня 12:31 Diki1254 Тема: Подарок
Добрый день. Была подобная история когда нужно было отправить цветы в другой город. Вот отличный сайт где сам заказывал. На нем до момента оплаты со мной связался флорист и подтвердил что все есть в ...
Сегодня 11:44 repairmyapple-nn Тема: Как найти украденный / утерянный iPhone по IMEI-номеру? (Страницы: 1 2 3 4 5 ... 275 276 277 278 279)
Обратитесь с заявлением в местное РОВД. Они быстро найдут Ваш Айфон... Знакомой в течении недели нашли

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung GT-S5610

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Samsung SM-G900 Galaxy S5

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Samsung GT-C3322

Samsung GT-S5230

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Nokia 515

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Samsung GT-I9300 Galaxy S III

Nokia 6700 classic

Nokia X2

Samsung GT-S5380 Wave Y

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-S5830

Samsung SGH-X210

Nokia 6300

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Nokia X2 Dual SIM

Nokia E71

Motorola T190

Nokia 2700 classic

Samsung GT-B5722

Nokia 6303i classic

Nokia X2-02

Samsung GT-S5230W Star WiFi

Samsung SGH-D780 DUOS

Nokia N8

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Nokia 7610

Motorola E398

Nokia 3310

Nokia 1600

Samsung SM-G130H Galaxy Young 2

Samsung GT-C3300K Champ

Nokia 3110 classic

Samsung GT-S3600

Nokia C2-01

Ericsson A1018S

Samsung GT-C3782 Evan

Samsung GT-S3650 Corby

Nokia 6303 classic

Samsung GT-S5300 Galaxy Pocket

Motorola C350

Siemens A35

Motorola RAZR2 V8

Samsung GT-E2232

Новые описания

Новости

11.12. [Новинки] Слухи: Появились первые изображения юбилейного Meizu 15 Plus / MForum.ru

08.12. [Новинки] Анонсы: Huawei Nova 2s – до 6 Гб ОЗУ, 4 камеры и привлекательный ценник / MForum.ru

08.12. [Новинки] Анонсы: Oukitel K6 получил аккумулятор емкостью 6300 мАч и поддерживает быструю зарядку 5В/3А / MForum.ru

07.12. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Redmi 5 и Redmi 5 Plus – доступные смартфоны с экраном 18:9 / MForum.ru

07.12. [Технологии] Это интересно: MediaTek и Qualcomm заинтересованы в Android Oreo Go edition / MForum.ru

06.12. [Новинки] Анонсы: Honor 7X – полноэкранный «середнячок» со сдвоенной камерой / MForum.ru

06.12. [Новинки] Анонсы: ASUS NovaGo – первый в мире компьютер с Gigabit LTE / MForum.ru

06.12. [Технологии] Компоненты: Мобильная платформа Qualcomm Snapdragon 845 представлена официально / MForum.ru

05.12. [Новинки] Слухи: Xiaomi Mi 7 получит камеру с искусственным интеллектом и Snapdragon 845 / MForum.ru

05.12. [Новинки] Слухи: Попавший в сеть снимок раскрыл все спецификации Samsung Galaxy J5 Prime (2017) / MForum.ru

05.12. [Новинки] Анонсы: Vivo X20 FIFA World Cup Edition представлен официально / MForum.ru

04.12. [Новинки] Слухи: Nokia 9 и Nokia 8 (2018) увидят свет 19 января / MForum.ru

01.12. [Новинки]  Слухи: Смартфон Sony с безграничным экраном появится в 2018 году / MForum.ru

01.12. [Новинки] Анонсы: Micromax Bharat 5 – смартфон для бюджетного сегмента с АКБ 5000 мАч / MForum.ru

01.12. [Новинки] Анонсы: Раскладушка Samsung W2018 представлена официально / MForum.ru

01.12. [Новинки]  Слухи: Xiaomi Redmi 5 и Redmi 5 Plus появятся в продаже 12 декабря / MForum.ru

30.11. [Новинки] Анонсы: Panasonic Eluga C – безрамочный смартфон со сдвоенной камерой за $200 / MForum.ru

29.11. [Новинки]  Анонсы: 360 N6 Pro – смартфон с экраном 18:9 и Snapdragon 660 / MForum.ru

29.11. [Новинки] Анонсы: ZenFone Max Plus (M1) – середнячок с экраном 18:9 / MForum.ru

28.11. [Новинки] Анонсы: Honor V10 получил 5,99-дюймовый дисплей 18:9 и чипсет Kirin 970 / MForum.ru

© 2003-2012, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: