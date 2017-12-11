Розница: Meizu снизил цену Pro 7 до 27 тысяч рублей

MForum.ru
11.12.2017,
MEIZU объявляет о снижении цены на MEIZU PRO 7 - 26 990 рублей (вместо 35 640 рублей).
- Связь: 2 nanoSIM-карты с поддержкой LTE
- Дисплей: 5.2", SuperAMOLED, 1920х1080 точек, 423 ppi, контрастность 1000:1, яркость 350 кд/м2
- Дополнительный дисплей: 1.9”, AMOLED, 240x536 точек, 307 ppi, сенсорный, цветной, контрастность 10000:1, яркость 350 кд/м2
- Процессор: Mediatek Helio P25, 64-битный, 8-ядер (Cortex-A53, 4х1.6 ГГц + 4x2.6 ГГц)
- Графика: Mali-T880 MP2 (1 ГГц)
- Оперативная память: 4 ГБ, DDR4X
- Встроенная память: 64 ГБ
- Основная камера: 12 + 12 Мп, SONY IMX386, f/2.0, 6 линз, фазовый автофокус, двухтоновая вспышка, специальный портретный режим (размытие заднего фона), алгоритмы AcrSoft
- Фронтальная камера: 16 Мп, f/2.0, 5 линз, технология Face AE, алгоритмы ArcSoft
- Аудио: Cirrus Logic CS43130 Hi-Fi с интегрированным усилителем для наушников
- Интерфейсы: двухдиапазонный Wi-Fi (802.11 a/b/g/n; 2.4/5 ГГц), Bluetooth 4.2 LE, 3.5 мм разъем для наушников, USB Type-C с поддержкой USB-OTG, USB-HOST
- Сканер отпечатков пальцев mTouch, 360 градусов сканирования, считывание за 0.15 сек
- Навигация: GPS/A-GPS/GLONASS, электронный компас
- Аккумулятор: 3000 мАч с функцией быстрой зарядки (2А/9В)
- Габариты: 147.62 х 70.72 х 7.3 мм, вес 163 грамм
- Цвета корпуса: черный, золотой, красный
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