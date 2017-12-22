Анонсы: Представлен Samsung Galaxy J7 Nxt с 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти

MForum.ru

Анонсы: Представлен Samsung Galaxy J7 Nxt с 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти

22.12.2017, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Компания Samsung официально анонсировала вариант Galaxy J7 Nxt оснащенный 3 Гб ОЗУ и 32 Гб встроенной памяти. Напомню, летом этого года этот смартфон был представлен в более простой конфигурации, включающей 2 Гб оперативной и 16 Гб встроенной памяти.

Анонсы: Представлен Samsung Galaxy J7 Nxt с 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти

В перечень спецификаций новинки входит 5,5-дюймовый SuperAMOLED-дисплей разрешением 1280х720 точек, чипсет Samsung Exynos 7870 (8 ядер, 1,6 ГГц), 2/3 Гб ОЗУ, 16/32 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD объемом до 256 Гб и аккумулятор емкостью 3000 мАч. Тыловая камера Samsung Galaxy J7 Nxt построена на базе 13 Мп модуля с апертурой объектива f/1.9, фронтальная камера радует модулем разрешением 5 Мп. Набор коммуникационных интерфейсов включает в себя 4G LTE, Bluetooth 4.1, Wi-Fi 802.11 b / g / n, GPS и ГЛОНАСС. ОС – Android Nougat с фирменной оболочкой от Samsung, поддержкой Samsung Pay Mini и AR-stickers (меток дополненной реальности). На индийском рынке Samsung Galaxy J7 Nxt с 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти оценен в 12 999 рупий ($203), версия 2+16 Гб предлагается за 10 499 индийских рупий.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

19.12. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy A8 и A8 Plus – смартфоны среднего уровня для любителей селфи / MForum.ru

13.12. [Новинки] Анонсы: В Индии LG V30+ оценен в $700, в России – 59 990 рублей / MForum.ru

06.12. [Технологии] Компоненты: Мобильная платформа Qualcomm Snapdragon 845 представлена официально / MForum.ru

05.12. [Новинки] Слухи: Попавший в сеть снимок раскрыл все спецификации Samsung Galaxy J5 Prime (2017) / MForum.ru

04.12. [Краткие новости] Пресс-релизы: «Билайн» дает рассрочку на покупку смартфонов Samsung Galaxy / MForum.ru

Предложения интернет-магазинов:

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 3 ms, lookup=0 ms, find=3 ms

Последние сообщения в форумах

Вчера 10:58 johnhazlewood Тема: Nomu S10 Pro IP68 + Рейтинг
Учебное видео о том, как установить Nomu S10 Android 7.0 ROM через ПК Это учебное видео о том, как установить S10 ROM шаг за шагом. Но мы не предлагаем, чтобы непрофессионалы сами мигали, и мы не ...
Вчера 01:03 Vladk78 Тема: Можно ли найти украденный или утерянный телефон по IMEI-номеру (кроме iPhone)? (Страницы: 1 2 3 4 5 ... 65 66 67 68 69)
украли новый samsung galaxi note 8 2декабря 17 года я спускаясь в метро по лестнице я сильно подвернул ногу в итоге повреждение связок и перелом со внутренней стороны кости. Злоумышленник ...
20.12.2017 13:25 michaelkors Тема: UHANS i8 Pro с последними релизами MT6763 SoC и 6 ГБ
Согласно официальной утечке, UHANS работает над полноэкранным смартфоном высокого класса, который называется UHANS i8 Pro. По сравнению с UHANS i8, i8 Pro поставляется с новейшим набором микросхем и ...
19.12.2017 17:47 iskan1980 Тема: Снятие кода блокировки в телефонах и смартфонах Nokia (Страницы: 1 2 3 4 5 ... 63 64 65 66 67)
Пожалуйста нужен код разблокировки Нокиа 635 imei 353047062801638 code:059w380 мыло al-iks@mail.ru. Спасибо
18.12.2017 17:58 Flamingooo Тема: Покупки в магазинах "Связной" (Страницы: 1 2 3 4 5 6 7)
Здравствуйте,купил телефон в кредит,в течении 26 дней понял что он не подходит,камера не соответствует описанию,приложения вылетают,глючит,можно ли обменять его?

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung GT-S5610

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Samsung SM-G900 Galaxy S5

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-C3322

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Nokia 6700 classic

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Samsung SGH-D780 DUOS

Nokia X2

Samsung GT-S5230

Samsung GT-S5830

Samsung GT-I9300 Galaxy S III

Nokia 515

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Nokia X2-02

Nokia 6303i classic

Samsung GT-S5380 Wave Y

Samsung SGH-X210

Nokia X2 Dual SIM

Nokia 8800

Samsung GT-C3782 Evan

Samsung GT-S5260 Star II

Nokia 7610

Ericsson A1018S

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-B5722

Nokia E71

Motorola T190

Samsung GT-C3300K Champ

Nokia 3110 classic

Nokia 6300

Nokia 6233

Samsung GT-S5230W Star WiFi

Motorola E398

Nokia 3310

Samsung GT-S3600

Nokia 8800 Gold Arte

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-S5300 Galaxy Pocket

LG KF300

Nokia 1600

Nokia N8

Sony Ericsson K530i

Nokia 1280

Новые описания

Новости

22.12. [Новинки] Анонсы: Представлен Samsung Galaxy J7 Nxt с 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти / MForum.ru

21.12. [Новинки] Слухи: 4G Nokia Feature Phone получил сертификат Bluetooth SIG / MForum.ru

21.12. [Новинки] Анонсы: Представлен Honor 9 Lite с экраном 18:9 и четырьмя камерами / MForum.ru

21.12. [Новинки] Это интересно: AllCall Mix2 ориентирован на дополненную реальность / MForum.ru

20.12. [Новинки] Слухи: FCC раскрыла полные спецификации Nokia 9 / MForum.ru

19.12. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy A8 и A8 Plus – смартфоны среднего уровня для любителей селфи / MForum.ru

19.12. [Новинки] Анонсы: Ulefone Power 3 с АКБ 6080 мАч представлен официально / MForum.ru

18.12. [Новинки] Слухи: Huawei MediaPad M5 с Kirin 960 дебютирует на CES 2018 / MForum.ru

18.12. [Новинки] Слухи: LG Pay дебютирует на смартфонах среднего класса, начиная с LG K10 (2018) / MForum.ru

14.12. [Новинки] Анонсы: Intex Elyte E6 – еще один недорогой смартфон для индийского рынка / MForum.ru

14.12. [Новинки] Анонсы: Panasonic Eluga I9 с 3 Гб ОЗУ оценен в $117 / MForum.ru

13.12. [Новинки] Анонсы: В Индии LG V30+ оценен в $700, в России – 59 990 рублей / MForum.ru

13.12. [Новинки] Анонсы: Защищенный смартфон CAT S31 с АКБ 4000 мАч оценен в $330 / MForum.ru

12.12. [Новинки] Слухи: За кодовым именем Huawei LDD-xx может скрываться Honor 9 Lite / MForum.ru

12.12. [Новинки] Анонсы: 360 N6 и 360 N6 Lite с емкими аккумуляторами представлены официально / MForum.ru

12.12. [Новинки] Слухи: Nokia 6 (2018) с экраном 18:9 появился в TENAA / MForum.ru

11.12. [Новинки] Слухи: Появились первые изображения юбилейного Meizu 15 Plus / MForum.ru

08.12. [Новинки]  Анонсы: Huawei Nova 2s – до 6 Гб ОЗУ, 4 камеры и привлекательный ценник / MForum.ru

08.12. [Новинки]  Анонсы: Oukitel K6 получил аккумулятор емкостью 6300 мАч и поддерживает быструю зарядку 5В/3А / MForum.ru

07.12. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Redmi 5 и Redmi 5 Plus – доступные смартфоны с экраном 18:9 / MForum.ru

© 2003-2012, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: