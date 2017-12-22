Анонсы: Представлен Samsung Galaxy J7 Nxt с 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти

22.12.2017, MForum.ru

Компания Samsung официально анонсировала вариант Galaxy J7 Nxt оснащенный 3 Гб ОЗУ и 32 Гб встроенной памяти. Напомню, летом этого года этот смартфон был представлен в более простой конфигурации, включающей 2 Гб оперативной и 16 Гб встроенной памяти.

В перечень спецификаций новинки входит 5,5-дюймовый SuperAMOLED-дисплей разрешением 1280х720 точек, чипсет Samsung Exynos 7870 (8 ядер, 1,6 ГГц), 2/3 Гб ОЗУ, 16/32 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD объемом до 256 Гб и аккумулятор емкостью 3000 мАч. Тыловая камера Samsung Galaxy J7 Nxt построена на базе 13 Мп модуля с апертурой объектива f/1.9, фронтальная камера радует модулем разрешением 5 Мп. Набор коммуникационных интерфейсов включает в себя 4G LTE, Bluetooth 4.1, Wi-Fi 802.11 b / g / n, GPS и ГЛОНАСС. ОС – Android Nougat с фирменной оболочкой от Samsung, поддержкой Samsung Pay Mini и AR-stickers (меток дополненной реальности). На индийском рынке Samsung Galaxy J7 Nxt с 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти оценен в 12 999 рупий ($203), версия 2+16 Гб предлагается за 10 499 индийских рупий.