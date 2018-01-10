Анонсы: Microwear H5 – бюджетные смарт-часы с поддержкой 4G и 5 Мп камерой

MForum.ru
10.01.2018,
Вполне возможно, что в 2018 году на рынке умных часов будет наблюдаться некоторое оживление, включая снижение стоимости функциональных продуктов. Например, Microwear H5 оценены всего в $89.
Аппаратная платформа Microwear H5 построена на базе чипсета Mediatek MT7637. Новинка поддерживает 4G-сети (выделенный SIM-слот), что позволяет использовать эти смартчасы для голосовой связи и интернет-серфинга. Так же в наличии поддержка GPS, 5 Мп камера, 8 Гб встроенной памяти, модуль Wi-Fi, датчик частоты сердечных сокращений и другие функции, типичные для смарт-часов. Диагональ экрана – 1,54 дюйма, разрешение – 240х240 точек. Программная основа новинки – ОС Android 6.0. По окончании промо-периода цена устройства составит $99.99.
© Антон Печеровый,
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