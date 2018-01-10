LTE: Билайн сообщает о тестировании гигабитных скоростей

MForum.ru

LTE: Билайн сообщает о тестировании гигабитных скоростей

10.01.2018, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Для этого оператору пришлось задействовать режим агрегации 5 частотных диапазонов - 800 МГц, 900 МГц, 1800 МГц, 2100 МГц и 2600 МГц, суммарно набралась полоса 55 МГц. Кроме того, была применена модуляция 256QAM и режим поддержки 4T4R.

Тестирование проводилось совместно с Huawei, достигались пиковые скорости 1,03 Мбит/c. Абонентское оборудование - тестовый терминал Huawei с поддержкой до 5 несущих. Базовая станция DBS3910.

+

Подписывайтесь на Telegram-канал, посвященный телекому и ИТ

+ +

© Алексей Бойко, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

21.12. [Новости компаний] Дайджест: Ericsson и контракты 5G / MForum.ru

21.12. [Новости компаний] Конспекты: Роль гигабитного LTE-соединения и LTE Advanced Pro на пути к 5G / MForum.ru

10.12. [Новости компаний] LTE: ASUS анонсировала первый в мире ноут с поддержкой гигабитного LTE / MForum.ru

22.10. [Краткие новости] LTE: Vodafone запускает поддержку гигабитного LTE в четырех городах Германии / MForum.ru

10.10. [Новости компаний] Маркетинг: Прогресс в области сетей гигабитного LTE. Октябрь 2017 / MForum.ru

Предложения интернет-магазинов:

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

10.01.2018 21:45 От: ABloud

[Пресс-релиз]: «Билайн» протестировал мобильный интернет на скорости 1 Гбит/с

10 января 2018 года, Москва. ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») продемонстрировал скорость более чем в 1 Гбит/с на радио интерфейсе во время тестирования в Москве. Развитие технологий, позволяющих достигать таких скоростей, лежит в основе меморандума ПАО «ВымпелКом» и Huawei о совместном тестировании и запуске технологий стандарта 5G.

Тестирование проводилось с целью анализа возможностей оборудования, позволяющего достичь скорости более 1 Гбит/с на абонента на существующей сети LTE. Для этой цели было организовано тестирование на оборудовании компании Huawei, а реализация таких скоростей стала возможной путем агрегации 5 несущих LTE в доступном компании «ВымпелКом» частотном спектре. Суммарно была использована полоса 55 МГц в пяти диапазонах: 800МГц, 900МГц, 1800МГц, 2100МГц и 2600МГц с использованием квадратурной амплитудной модуляции высокого порядка (256 QAM) и режима работы радио модулей 4T4R.

Благодаря вышеперечисленному функционалу и технологиям удалось достичь пиковой скорости на абонента в 1 030 Мбит/с. Тестирование проводилось на стандартной базовой станции Huawei DBS3910. В качестве абонентского устройства использовался тестовый терминал компании Huawei с поддержкой агрегации до 5-ти несущих LTE.

Мартин Шкоп, исполнительный вице-президент по развитию инфраструктуры ПАО «ВымпелКом» отметил: «Наша стратегия развития LTE и следующего поколения, 5G, предполагает тестирование и внедрение технологий, открывающих нашим абонентам новые возможности для коммуникаций и получения лучших цифровых сервисов. Данное тестирование проводилось с расчетом на то, что на рынке уже появляются устройства, способные поддерживать гигабитные скорости».

Ответить · Цитировать · Вставить имя · Редактировать · Ответить лично · Пожаловаться
Новое сообщение:
Complete in 4 ms, lookup=0 ms, find=4 ms

Последние сообщения в форумах

Вчера 21:59 Fractals Тема: Билайн в Кемеровской области (03.04.2010)
Билайн запустили в Новокузнецке в Абашево новую БС b3 1502, 5МГц, в данном районе только одна БС у данного оператора, БС расположена на шахте (ул. Кавказская), видимо для увеличения ёмкости сети в ...
Вчера 21:48 Fractals Тема: МегаФон в Кемеровской области (01.12.2014)
Сеть b3 принимается во всех районах Новокузнецка, в том числе и в Абашево (БС установлена у пенсионного фонда). есть новость о запуске lte advanced!!!! Причём PCI в разных диапазонах как правило ...
Вчера 21:45 ABloud Тема: LTE: Билайн сообщает о тестировании гигабитных скоростей (10.01.2018)
[Пресс-релиз]: «Билайн» протестировал мобильный интернет на скорости 1 Гбит/с 10 января 2018 года, Москва. ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») продемонстрировал скорость более чем в 1 Гбит/с на радио ...
Вчера 21:43 Fractals Тема: Tele2 в Кемеровской области (04.12.2007)
Походу это вторая полоса которая может быть запущена у Теле2 (у него две полосы в b3 19,8 и 9,8 МГц (для LTE и 2G) в этом диапазоне, по логике нужно гармонизировать спектр)
Вчера 18:15 ABloud Тема: Новогодняя статистика: Операторы большой тройки и Новый Год в цифрах (09.01.2018)
[Пресс-релиз]: Абоненты Tele2 в праздники использовали 30 петабайт трафика Москва – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, подводит итоги работы сети в период новогодних праздников. С 30 ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung GT-S5610

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Samsung SM-G900 Galaxy S5

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-C3322

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Nokia 6700 classic

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Samsung SGH-D780 DUOS

Nokia X2

Samsung GT-S5230

Samsung GT-S5830

Samsung GT-I9300 Galaxy S III

Nokia 515

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Nokia X2-02

Nokia 6303i classic

Samsung GT-S5380 Wave Y

Samsung SGH-X210

Nokia X2 Dual SIM

Nokia 8800

Samsung GT-C3782 Evan

Samsung GT-S5260 Star II

Nokia 7610

Ericsson A1018S

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-B5722

Nokia E71

Motorola T190

Samsung GT-C3300K Champ

Nokia 3110 classic

Nokia 6300

Nokia 6233

Samsung GT-S5230W Star WiFi

Motorola E398

Nokia 3310

Samsung GT-S3600

Nokia 8800 Gold Arte

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-S5300 Galaxy Pocket

LG KF300

Nokia 1600

Nokia N8

Sony Ericsson K530i

Nokia 1280

Новые описания

Новости

10.01. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Mi PowerBank 2 емкостью 5000 мАч оценен в $8 / MForum.ru

10.01. [Новинки] CES 2018: Lenovo Miix 630 – Windows-ноутбук с архитектурой ARM / MForum.ru

10.01. [Новинки] Анонсы: Microwear H5 – бюджетные смарт-часы с поддержкой 4G и 5 Мп камерой / MForum.ru

10.01. [Новинки] CES 2018: Alcatel раскрыла подробности о линейке смартфонов 2018 года / MForum.ru

09.01. [Новинки] Анонсы: Hisense Dolphin 2 – полноэкранный смартфон начального уровня / MForum.ru

09.01. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy J2 Pro представлен официально / MForum.ru

09.01. [Новинки] CES 2018: Sony представила смартфоны Xperia XA2 Ultra, Xperia XA2, и Xperia L2 / MForum.ru

07.01. [Новинки] Анонсы: Energizer Power Max P600S – экран 18:9, Helio P25 и аккумулятор 4500 мАч / MForum.ru

05.01. [Технологии] Компоненты: Exynos 9810 - чипсет для флагманов 2018 года / MForum.ru

05.01. [Новинки] Анонсы: Nokia 6 (2018) представлен официально / MForum.ru

03.01. [Новинки] Слухи: Leagoo S9 Pro получит 6,21-дюймовый экран и впечатляющие характеристики / MForum.ru

28.12. [Новинки] Слухи: Nokia 1 может оказаться смартфоном с Android / MForum.ru

27.12. [Новинки] Это интересно: Zanco Tiny t1 – самый маленький в мире мобильный телефон / MForum.ru

26.12. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy J2 (2018) оценен в 7 990 рублей / MForum.ru

26.12. [Новинки] Анонсы: OPPO A83 получил 5,7-дюймовый дисплей 18:9 и сканер лица / MForum.ru

26.12. [Технологии] Компоненты: Qualcomm Snapdragon 670 – чипсет для смартфонов среднего класса / MForum.ru

26.12. [Новинки] Анонсы: Представлены Oppo A75/A75s с 6-дюймовыми дисплеями и 20 Мп селфи-камерами / MForum.ru

25.12. [Новинки] Анонсы: Gionee S10 Lite – 4 Гб ОЗУ и 16 Мп фронтальная камера / MForum.ru

25.12. [Новинки] Слухи: Sony H8266 станет первым смартфоном линейки Xperia с 6 Гб ОЗУ и 128 Гб встроенной памяти / MForum.ru

22.12. [Новинки]  Анонсы: Представлен Samsung Galaxy J7 Nxt с 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти / MForum.ru

© 2003-2012, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: