LTE: Билайн сообщает о тестировании гигабитных скоростей

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10.01.2018,
Для этого оператору пришлось задействовать режим агрегации 5 частотных диапазонов - 800 МГц, 900 МГц, 1800 МГц, 2100 МГц и 2600 МГц, суммарно набралась полоса 55 МГц. Кроме того, была применена модуляция 256QAM и режим поддержки 4T4R.
Тестирование проводилось совместно с Huawei, достигались пиковые скорости 1,03 Мбит/c. Абонентское оборудование - тестовый терминал Huawei с поддержкой до 5 несущих. Базовая станция DBS3910.
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© Алексей Бойко,
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[Пресс-релиз]: «Билайн» протестировал мобильный интернет на скорости 1 Гбит/с
10 января 2018 года, Москва. ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») продемонстрировал скорость более чем в 1 Гбит/с на радио интерфейсе во время тестирования в Москве. Развитие технологий, позволяющих достигать таких скоростей, лежит в основе меморандума ПАО «ВымпелКом» и Huawei о совместном тестировании и запуске технологий стандарта 5G.
Тестирование проводилось с целью анализа возможностей оборудования, позволяющего достичь скорости более 1 Гбит/с на абонента на существующей сети LTE. Для этой цели было организовано тестирование на оборудовании компании Huawei, а реализация таких скоростей стала возможной путем агрегации 5 несущих LTE в доступном компании «ВымпелКом» частотном спектре. Суммарно была использована полоса 55 МГц в пяти диапазонах: 800МГц, 900МГц, 1800МГц, 2100МГц и 2600МГц с использованием квадратурной амплитудной модуляции высокого порядка (256 QAM) и режима работы радио модулей 4T4R.
Благодаря вышеперечисленному функционалу и технологиям удалось достичь пиковой скорости на абонента в 1 030 Мбит/с. Тестирование проводилось на стандартной базовой станции Huawei DBS3910. В качестве абонентского устройства использовался тестовый терминал компании Huawei с поддержкой агрегации до 5-ти несущих LTE.
Мартин Шкоп, исполнительный вице-президент по развитию инфраструктуры ПАО «ВымпелКом» отметил: «Наша стратегия развития LTE и следующего поколения, 5G, предполагает тестирование и внедрение технологий, открывающих нашим абонентам новые возможности для коммуникаций и получения лучших цифровых сервисов. Данное тестирование проводилось с расчетом на то, что на рынке уже появляются устройства, способные поддерживать гигабитные скорости».
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