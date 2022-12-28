5G: В Китае число городов с гигабитным 5G и гигабитными ВОЛС достигло 110

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5G: В Китае число городов с гигабитным 5G и гигабитными ВОЛС достигло 110

28.12.2022, MForum.ru

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Такие данные предоставляет Синьхуа со ссылкой на Министерство промышленности и информатизации КНР.

 

 

Уровень доступности гигабитных оптоволоконных сетей в среднем - более 100% (т.к. услуги можно получить более, чем у 1 оператора).

Интересен показатель отношения числа базовых станций 5G в этих 110 городах - в среднем 22,2 на 10 тыс человек или 450,5 человек на 1BS - очень неплохой показатель, свидетельствующий о высоком качестве покрытия. В целом по стране ситуация немногим хуже - 637 человек на 1 BS 5G.

И даже с такими показателями, охват не достигает показателей выше 90%, в частности, уровень доступа к 5G в 110 городах превысил 80% и то не везде, а только по части крупных муниципальных больниц, ключевых вузов, ключевых зон культуры и туризма, магистральных аэропортов и ключевых автотрасс. И это при том, что только China Mobile, пусть и самый большой оператор сотовой связи Китая построил более 1,1 млн BS 5G еще на конец сентября 2022 года.

Отсюда вывод - 5G строить действительно затратно, базовых станций нужно больше, чем BS 4G/LTE для достижения сравнимого качества покрытия. Печальные новости для российских операторов.

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теги: пятое поколение Китай

© Алексей Бойко, MForum.ru

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