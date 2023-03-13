Пятое поколение: 5G по-китайски - третий миллион базовых станций

13.03.2023, MForum.ru

Пока в России мечтают о собственном оборудовании 5G (и собственных сетях 5G?) в Китае 5G давно стала массовой технологией. В стране уже построено 2.5 млн базовых станций, в 2023 году планируется построить еще 0.6 млн BS 5G, сообщает China Daily.

Китайскими сетями 5G могут пользоваться до 575 млн человек.

В период 2021-2025 в Китае планируют запустить более 10 тысяч производств, использующих 5G - эта технология становится настоящей основой высокоавтоматизированного и цифровизованного производства в стране.

На 5G в Китае не остановятся, в стране учреждена группа, занимающаяся разработками и продвижением технологий 6G.

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теги: пятое поколение Китай

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