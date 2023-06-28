Частоты: Китай распределил частоты 6ГГц под 5G и под 6G, а не под Wi-Fi

MForum.ru
28.06.2023,
В Китае выделили спектр в диапазоне 6ГГц для услуг 5G/6G (6 425–7 125 МГц), 700 МГц.
Министерство промышленности и информационных технологий (MIIT) пояснило, что этот диапазон был единственным доступным с достаточными полосами частот в среднем диапазоне.
MIIT объяснил, что выделение 5G/6G отвечает ожиданиям индустрии сотовой связи и станет основой для развития мобильной связи и промышленного развития в стране.
Указ о выделении частот вступит в силу в начале июля.
В GSMA отозвались на решение Китая заявлением, что это решение не стало неожиданным. «Разумная политика Китая в отношении спектра средних частот, особенно 2.6 ГГц и 3.6 ГГц помогли этой стране развернуть крупнейшие в мире сети 5G с более, чем 2.7 млн BS 5G на конец апреля 2023 года, что позволит Китаю стать страной с 1 млрд подключений 5G в 2025 году».
GSMA также считает целесообразным использование диапазона 6ГГц для 5G. В конце 2023 года судьбу диапазона будет решать Всемирная конференция радиосвязи ITU в Дубае.
Ранее эта ассоциация отметила в своем отчете, что многим странам будет сложно к 2030 году обеспечить в среднем диапазоне 2 ГГц частот, необходимых для построения сетей мобильной связи базе использования частот в диапазоне 6 ГГц. Если же эти частоты будут выделены, это позволить обеспечить устойчивую пропускную способность в существующих сетях 5G.
В России все еще нет сетей 5G, да и выделение частот для них застыло на точке замерзания. А частоты в диапазоне 6ГГц (5.9 - 6.4 ГГц) уже успели отдать под Wi-Fi 6E.
Источники: Синьхуа; MobileWorldLives.
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теги: частоты 5G 6G пятое поколение шестое поколение 6ГГц
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