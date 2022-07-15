Микроэлектроника: Samsung анонсировал тесты 16-ти гигабитных чипов GDDR6 DRAM 24Гбит/c

MForum.ru
15.07.2022,
Samsung Electronics выпускает первые в отрасли чипы памяти GDDR6 DRAM 24 Гбит/c для использования в высокопроизводительных видеокартах нового поколения. Производитель обещает универсальную совместимость новых чипов, как результат их соответствия требованиям стандарта GDDR и спецификаций JEDEC.
Samsung Electronics вчера объявил о начале тестирования первой в отрасли 16-гигабитной памяти для графических карт DRAM Double Data Rate 6 (GDDR6) со скоростью обработки 24 Гбит/c.
Чипы новой памяти созданы с использованием узлов 10нм и техпроцесса "третьего поколения" 1z с использованием EUV и High-K Metal Gate (HKMG).
Новая память предназначена для заметного повышения производительности графических карт нового поколения, для ноутбуков и игровых консолей, а также для приложений на основе AI и систем высокопроизводительных вычислений (HPC).
В Samsung говорят о скоростях на 30% выше, чем у предыдущего продукта с поддержкой до 18 Гбит/c. При интеграции в графическую карту премиального класса, память GDDR6 DRAM может отдавать до 1,1 ТБ/c, что эквивалентно передачи 275 фильмов в формате Full HD за секунду.
В новой линейке GDDR6 компания Samsung представила также микросхемы с низким энергопотреблением, предназначенные для использования в ноутбуках. В этих чипах применяется технология динамического переключения напряжения (DVS), регулирующая рабочее напряжение в зависимости от требований к производительности.
В частности, Samsung представит версии памяти 20 Гбит/c и 16 Гбит/c с примерно на 20% более высокой энергоэффективностью при рабочем напряжении 1,1В по сравнению с отраслевым стандартом 1,35В GDDR6.
Графическую память DRAM все чаще можно встретить не только в графических платах ПК, в ноутбуках и игровых консолях, но также в приложениях с интенсивным использованием графики, таких, как высокопроизводительные вычисления (HPC) и системы автономного вождения. В Samsung говорят, что новые чипы обеспечивают плавное воспроизведение видео 4K и 8K, поддерживая при этом ресурсоемкие рабочие нагрузки AI-акселератора.
В Samsung уверены в спросе на новую разработку и прогнозируют рост сегмента высокопроизводительной памяти в ближайшие годы в среднем на двузначное число процентов в год.
В конце июля Samsung начнет рассылать сэмплы новых чипов. После завершения клиентского тестирования, планируется начать массовый выпуск чипов GDDR6 DRAM 24 Гбит/c и они станут коммерчески доступны на мировом рынке. \\
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теги: микроэлектроника Samsung GDDR6 DRAM
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