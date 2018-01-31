Анонсы: Ulefone T2 Pro – первый в мире смартфон на MediaTek Helio P70

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Анонсы: Ulefone T2 Pro – первый в мире смартфон на MediaTek Helio P70

31.01.2018, MForum.ru

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Некоторое время назад появилась информация, что в рамках MWC 2018 компания MediaTek представит чипсет MediaTek Helio P70. Первым смартфоном на базе этой системы-на-чипе станет Ulefone T2 Pro, который также будет представлен на Всемирном мобильном конгрессе.

Анонсы: Ulefone T2 Pro – первый в мире смартфон на MediaTek Helio P70

Новинка позиционируется как первый в мире полноэкранный смартфон с чипсетом MediaTek Helio P70, что и нашло отражение в официальном приглашении этого производителя на MWC 2018. Судя по рендеру новинки, она получит экран в стиле iPhone X с вырезом в верхней части. Ожидаемое соотношение сторон 19:9, а разрешение дисплея – 1080х2280 точек. Остальные характеристики производитель пока не раскрывает.

Анонсы: Ulefone T2 Pro – первый в мире смартфон на MediaTek Helio P70

Конфигурация чипсета MediaTek Helio P70 включает в себя 4 ядра Cortex A73 (2,5 ГГц), 4 ядра Cortex A53 (2,0 ГГц), графический чипсет MaIi-G72 MP4 800 МГц. MediaTek Helio P70 поддерживает память eMMC 5.1, UFS 2.1 и LPDDR4x объемом до 8 Гб, также LTE Cat.12. Кроме того, заявлено о поддержке некоторых функций искусственного интеллекта. Судя по недавней утечке из AnTuTu (156906 баллов), MediaTek Helio P70 может оказаться быстрее Snapdragon 660 от Qualcomm. Впрочем, основным конкурентом для MediaTek Helio P70, скорее всего, станет Snapdragon 670.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

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