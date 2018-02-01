Анонсы: Oppo A71 (2018) с поддержкой искусственного интеллекта представлен официально

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Анонсы: Oppo A71 (2018) с поддержкой искусственного интеллекта представлен официально

01.02.2018, MForum.ru

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Несмотря на то, что анонс оригинального Oppo A71 состоялся в сентябре прошлого года, производитель посчитал необходимым обновить эту модель. Анонс Oppo A71 (2018) состоялся в Пакистане, но уже в ближайшее время новинка появится в Индии и на ряде других рынков.

Анонсы: Oppo A71 (2018) с поддержкой искусственного интеллекта представлен официально

Технически Oppo A71 (2018) похож на своего предшественника, но получил ряд улучшений и, что странно, на 1 Гб меньший объем ОЗУ. Oppo A71 (2018) оснащен 5,2-дюймовым дисплеем разрешением 1280х720 точек, 16 Гб встроенной памяти с возможностью расширения , поддержку двух SIM-карт, 13 Мп тыловую камеру с апертурой f/2.2 и 5 Мп камеру с апертурой f/2.4 на передней панели. В роли источника питания для Oppo A71 (2018) выступает аккумулятор емкостью 3000 мАч. Габаритные размеры новинки – 148,1х73,8х7,6 мм, вес – 137 г. Таким образом, по основным показателям новинка идентична базовой модели.

В тоже время ее «сердцем» стал чиспет Snapdragon 450, который пришел на смену MediaTek MT6750. Заявленный прирост производительности – 12,5%. В тоже время объем оперативной памяти сократился до 2 Гб. Программная часть новинки включает в себя ColorOS 3.2 на базе Android 7.1 Nougat. При этом для новинки доступна фирменная технология "AI Beauty Recognition Technology", базирующаяся «на глобальной базе изображений, выступающей в роли опытного фотографа, который может предложить лучше эффекты». Выпускаться Oppo A71 (2018) будет в черном и золотистом вариантах, а его цена составит $179/€144.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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