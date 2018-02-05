Слухи: HTC Breeze – полноэкранный смартфон начального уровня

05.02.2018, MForum.ru

По данным уважаемого искателя утечек Эван Бласс (@evleaks), компания HTC работает над полноэкранным смартфоном начального уровня. Разработка ведется под кодовым именем HTC Breeze. Впрочем, применительно к продуктам HTC кодовое имя Breeze используется не первый раз.

Ожидается, что HTC Breeze будет оснащен дисплеем диагональю 5,5 дюйма и соотношением сторон 18:9. Скорее всего, разрешение экрана будет HD+. Аппаратной основой новинки станет система-на-чипе от MediaTek дополненная 2 Гб ОЗУ и 16 Гб встроенной памяти. Также в активе HTC Breeze ожидается 13 Мп тыловая камера, 5 Мп камера на передней панели и аккумулятор емкостью 2730 мАч. Данных о цене пока нет, но она должна быть привлекательной, иначе шансов на хорошие продажи у HTC Breeze нет будет. Напомню, в GeekBench был замечен смартфон среднего уровня с модельным номером 2Q5W1 оснащенный Snapdragon 625 и 3 Гб ОЗУ. Анонс новинок ожидается на MWC 2018.