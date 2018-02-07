RFID: Микрон автоматизирует производство микросхем

MForum.ru
07.02.2018,
Микрон оптимизировал основные технологические процессы кристального производства и снизил операционные риски с применением собственного RFID–решения по автоматизации производственных процессов.
«Для производства каждой пластины с микросхемами требуется порядка 400 операций в течение четырех месяцев, и ошибки в этом процессе недопустимы. Существуют различные способы исключения человеческого фактора на подобных производствах, но большинство из них очень дорогостоящие. Нам необходимо было экономически выгодное решение, которое быстро внедряется и легко обслуживается. Такое решение мы разработали сами, на базе технологии радиочастотной идентификации», - сообщил начальник цеха по производству микросхем ПАО «Микрон» Сергей Романычев.
В ходе проекта по автоматизации все контейнеры с кремниевыми пластинами и загрузочные порты были оснащены RFID-метками собственного производства. Метки считываются телефоном с NFC-модулем, после чего операция запускается автоматически, исключая любые ошибки, связанные с человеческим фактором. Для считывания меток не требуется закупка или производство дополнительного дорогостоящего оборудования и его последующее обслуживание и ремонт. Решение также включает программное обеспечение собственной разработки. На текущем этапе проекта было автоматизировано 5 из 9 участков цеха, которые охватывают 80% всех технологических процессов.
На человеческий фактор приходится существенная доля рисков на современном производстве. Поэтому индустриальная стратегия Микрона предусматривает не только непрерывную модернизацию и расширение производственных мощностей, но и снижение операционных рисков и оптимизацию процессов для обеспечения стабильно высокого качества выпускаемой продукции и расширения номенклатуры.
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