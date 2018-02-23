Пресс-релизы: Qualcomm представляет первое в отрасли интегрированное решение для смартфонов и вычислительных устройств, поддерживающее стандарт 802.11ax

23.02.2018, MForum.ru

Сан-Диего, 22 февраля 2018 года. — Qualcomm Technologies, Inc., дочерняя компания Qualcomm Incorporated (NASDAQ: QCOM), представила первое в отрасли соответствующее стандарту 802.11ax интегрированное решение для смартфонов, планшетов и ноутбуков, благодаря которому наиболее важные функциональные возможности 11ax будут доступны производителям оригинального оборудования (OEM) еще до завершения сертификации стандарта. Новое решение Qualcomm WCN3998 для клиентских устройств значительно повысит уровень безопасности и улучшит работу Wi-Fi за счет двукратного увеличения пропускной способности сети и снижения энергопотребления подключения Wi-Fi до 67% по сравнению с решениями предыдущего поколения 11ac Wave-2.

Стандарт нового поколения 802.11ax разработан с целью повышения качества пользовательского опыта. Во-первых, несмотря на перегруженность сетей, чему способствует экспоненциальный рост количества подключенных Wi-Fi-устройств, 11ax обеспечивает более высокую пропускную способность для каждого пользователя даже в условиях высокой плотности подключений. Во-вторых, стандарт оптимизирует энергопотребление, что увеличивает время автономной работы устройств. Несмотря на то, что отрасль только готовится к переходу на этот стандарт, решение WCN3998 обеспечит OEM-производителям ряд преимуществ: возможность использования устройств в уже существующих сетях, отсутствие проблем интероперабельности и полноценную работу функций, описываемых стандартом 11ax и высоко востребованных у клиентов. Таким образом готовится плавный переход на новый стандарт, как только станет доступна программа сертификации на соответствие 11ax.

Решение WCN3998 работает с большим количеством потоков, 8x8, что обеспечивает двукратное увеличение емкости сети по сравнению с сетями с поддержкой 4x4 потоков. Нововведение улучшит качество подключения практически для всех пользователей благодаря доказавшей свою эффективность технологии MU-MIMO, которая позволяет большему числу пользователей одновременно подключаться к точке доступа. На сегодняшний день более полутора тысяч различных моделей поддерживают MU-MIMO от Qualcomm Technologies. Отдельные решения по оптимизации, такие как целевое время ожидания (Target Wait Time – TWT) и другие возможности энергосбережения, максимизируют циклы спящего режима и сводят к минимуму конфликты при попытке одновременной передачи данных. Это позволяет снизить энергопотребление, в некоторых случаях на 67%.

Наиболее важно то, что решение будет работать с точками доступа стандарта 11ax, прототипы которых станут доступны в конце 2018 года – начале 2019 года, и будет обратно совместимым с сетями предыдущих поколений. WCN3998 также обеспечит увеличение пропускной способности даже с использованием решений 11ac Wave-2 предыдущего поколения, и будет работать с устройствами разных производителей, чтобы гарантировать постоянно высокое качество пользовательского опыта. Кроме того, WCN3998 поддерживает шифрование WPA3, самый новый на сегодня и самый безопасный протокол, представленный Wi-Fi Alliance, который обеспечит надежную защиту паролей пользователей и более высокий уровень конфиденциальности в сетях Wi-Fi. Поскольку интенсивность и сложность хакерских атак продолжают расти, повышение степени безопасности соединений имеет решающее значение для защиты данных, объём и ценность которых в постоянно возрастают.

Помимо традиционного доступа в интернет по Wi-Fi, многие платформы сегодня все чаще делают ставку на передачу звука и голоса в высоком качестве как основного средства коммуникации для пользователя. Чтобы соответствовать этим тенденциям, ядро Bluetooth в WCN3998 было полностью переработано в соответствии с новейшим стандартом 5.1, который поддерживает режимы работы с ускоренной передачей данных (Extended Data Rate) и сниженным энергопотреблением (Low Energy Mode). Это позволит использовать гарнитуры следующего поколения TrueWireless™ Bluetooth, полностью лишенные проводов, обеспечивающие ощутимо более высокое качество звука, вдвое более высокую дальность связи и увеличение времени автономной работы в некоторых случаях до 75% (по сравнению с предыдущим поколением). Впервые по уровню мощности они будут сравнимы с проводными гарнитурами. При разработке решения WCN3998 также были учтены будущие функциональные улучшения технологии Bluetooth Low Energy (BLE), которые позволят использовать технологию в более широком ассортименте устройств и приложений.

«Qualcomm продолжает оставаться в авангарде разработки технологий связи для смартфонов. Новое решение соответствует высоким требованиям стандарта 802.11ax и позволяет создавать Bluetooth-соединение с поддержкой высочайшего качества звука, передаваемого по Bluetooth. Это позволит нашим клиентам предлагать разнообразные решения и сократить время вывода продукта на рынок, одновременно уменьшив стоимость разработки и размер устройств, – уверен Дино Бекис (Dino Bekis), вице-президент и генеральный менеджер подразделения Mobile & Compute Connectivity Business в Qualcomm Technologies, Inc. – WCN3998 помогает решить актуальные проблемы и делает возможным создание решений с оптимальным сочетанием инновационных функциональных возможностей, одновременно помогая нашим клиентам эффективно преодолевать вызовы, возникающие в процессе перехода отрасли к сетям стандарта 802.11ax в течение следующих двух лет».

«Потребители сегодня ожидают исключительного качества Wi-Fi-соединения, особенно в людных местах, и на меньшее они не согласны. Компания XXX стремится обеспечить их потребности, – говорит (пропуск в оригинале). – В то же время пользователям нужны высококачественные продукты для прослушивания аудио, а также возможность легко подключаться по Bluetooth к другим устройствам, не сокращая при этом время автономной работы. Мы рады, что в партнерстве с Qualcomm мы можем предложить эти преимущества нашим клиентам благодаря технологиям, которые улучшают скорость, надежность и устойчивость соединений Wi-Fi».

«Обеспечение высокого качества Wi-Fi является важной частью нашей стратегии, – говорит (пропуск в оригинале). – Поскольку количество подключаемых устройств продолжает расти, перегружая сети, подход к развитию сетей должен измениться: в приоритете теперь их емкость, а не скорость соединения. Мы с нетерпением ожидаем начала совместной работы с Qualcomm, чтобы начать внедрение технологии Wi-Fi, основанной на стандарте 802.11ax, в нашем новом поколении смартфонов».

«Мы всегда стремимся использовать самые современные технологии Wi-Fi и Bluetooth в наших устройствах, чтобы всегда превосходить ожидания потребителей, – рассказывает (пропуск в оригинале). – Стандарт 11ax позволит реализовать ряд новых возможностей в следующем поколении смартфонов – от молниеносной скорости работы беспроводной сети до самых инновационных возможностей Bluetooth в плане передачи звука. Это улучшит не только качество связи, но и качество пользовательского опыта».

Поставки образцов WCN3998 нашим клиентам начнутся во втором квартале 2018 года.

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теги: чипсеты

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