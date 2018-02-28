Анонсы: Asus Zenfone 5 и Zenfone 5 Lite представлены официально

28.02.2018, MForum.ru

Компания Asus официально представила смартфоны Zenfone 5 и Zenfone 5 Lite. Дизайн Asus Zenfone 5 выполнен в стиле iPhone X, с черной вставкой над экраном, где размещены фронтальная камера, сенсоры и разговорный динамик. Диагональ IPS-экрана Asus Zenfone 5 – 6,2 дюйма, разрешение –2264х1080 точек (19:9). Для защиты экранов новинки используется 2,5D-стекло Gorilla Glass 5.

Набор спецификаций Asus Zenfone 5 включает в себя чипсет Qualcomm Snapdragon 636, 4/6 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD (вместо второй SIM-карты) и аккумулятор емкостью 3300 мАч с интеллектуальной системой энергосбережения.

Тыловая камера сдвоенная, сочетающая 12 Мп сенсор Sony IMX363 (апертура f/1,8, 1.4 мкм, угол обзора 83 градуса) и вспомогательный модуль с широкоугольным объективом. Разрешение фронтальной камеры – 8 Мп (апертура f/2,0, угол обзора 84 градуса). Также отметим стереодинамики с поддержкой 192 кГц/24 бита и DTS Headphone:X (звук 7.1). ОС – Android Oreo с оболочкой ZenUI 5.0. Выпускаться Zenfone 5 будет в синем (Midnight Blue) и серебристом (Meteor Silver) вариантах.

Zenfone 5 Lite, в полном соответствии с названием, представляет собой упрощенную версию базовой модели. Диагональ экрана – 6 дюймов, разрешение – 2160х1080 точек, для защиты также используется экрана 2,5D-стекло Gorilla Glass. Внутри нашлось место для Snapdragon 630 / Snapdragon 430, 3/4 Гб ОЗУ, 32/64 Гб встроенной памяти, паре сдвоенных камер и аккумулятору емкостью 3300 мАч. Слот для карт microSD – выделенный. Основной модуль фронтальной камеры – 20 Мп, тыловой – 16 Мп, вспомогательные модули широкоугольные с углом обзора 120 градусов. Также присутствует трехосевая стабилизация. Цветовая гамма Zenfone 5 Lite будет включать в себя три варианта, включая красный.