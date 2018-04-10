Слухи: LG G7 ThinQ дебютирует 3 мая

10.04.2018, MForum.ru

Компания LG официально объявила имя своего нового флагмана и дату его анонса. Производитель распространил пресс-релиз, сообщающий о том, что анонс состоится 3 мая в Сеуле. Приставка ThinQ к названию сообщает о том, что новинка будет поддерживать алгоритмы с элементами искусственного интеллекта для «более приятных развлечений».

Напомню, анонс технологии ThinQ состоялся на MWC 2018, где LG представил версию смартфона V30 – LG V30S ThinQ. Алгоритмы с элементами искусственного интеллекта используются для распознавания сцен на фото, дополнительных команд Google Assistant и предустановленных приложений. Ожидается, что использование AI положительно скажется на улучшении производительности и взаимодействии с другими устройствами.

Выпускаться LG G7 ThinQ будет в 5 цветовых вариантах: Aurora Black (черный), Platinum Grey (серый), Moroccan Blue (синий глянцевый), Moroccan Blue Matte(синий матовый) и Raspberry Rose (розовый). Набор доступных цветов будет зависеть от рынка, однако черный появится во всех странах. Из особенностей отметим вертикальное размещение сдвоенной тыловой камеры, размещение дактилоскопического сенсора на задней панели и выделенную аппаратную кнопку для запуска AI-помощника. Интересно, можно ли будет перепрограммировать эту кнопку под другие приложения? Также можно предположить наличие продвинутой фронтальной камеры. Из спецификаций в активе LG G7 ThinQ ожидаются чипсет Snapdragon 845, 4/6 Гб ОЗУ и 6-дюймовый дисплей MGB + RGBW разрешением QHD+ с соотношением сторон 19:9.