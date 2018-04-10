Слухи: LG G7 ThinQ дебютирует 3 мая

MForum.ru
10.04.2018,
Компания LG официально объявила имя своего нового флагмана и дату его анонса. Производитель распространил пресс-релиз, сообщающий о том, что анонс состоится 3 мая в Сеуле. Приставка ThinQ к названию сообщает о том, что новинка будет поддерживать алгоритмы с элементами искусственного интеллекта для «более приятных развлечений».
Напомню, анонс технологии ThinQ состоялся на MWC 2018, где LG представил версию смартфона V30 – LG V30S ThinQ. Алгоритмы с элементами искусственного интеллекта используются для распознавания сцен на фото, дополнительных команд Google Assistant и предустановленных приложений. Ожидается, что использование AI положительно скажется на улучшении производительности и взаимодействии с другими устройствами.
Выпускаться LG G7 ThinQ будет в 5 цветовых вариантах: Aurora Black (черный), Platinum Grey (серый), Moroccan Blue (синий глянцевый), Moroccan Blue Matte(синий матовый) и Raspberry Rose (розовый). Набор доступных цветов будет зависеть от рынка, однако черный появится во всех странах. Из особенностей отметим вертикальное размещение сдвоенной тыловой камеры, размещение дактилоскопического сенсора на задней панели и выделенную аппаратную кнопку для запуска AI-помощника. Интересно, можно ли будет перепрограммировать эту кнопку под другие приложения? Также можно предположить наличие продвинутой фронтальной камеры. Из спецификаций в активе LG G7 ThinQ ожидаются чипсет Snapdragon 845, 4/6 Гб ОЗУ и 6-дюймовый дисплей MGB + RGBW разрешением QHD+ с соотношением сторон 19:9.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
09.04. [Новинки] Слухи: OnePlus 6 появился на новых изображениях / MForum.ru
04.04. [Новинки] Слухи: 13 апреля Xiaomi представит игровой смартфон / MForum.ru
04.04. [Новинки] Слухи: Этим летом Sharp выведет на европейский рынок 5 смартфонов / MForum.ru
03.04. [Новинки] Слухи: Появились фотографии передней панели LG G7 / MForum.ru
27.03. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Mi Mix 2s представлен официально / MForum.ru
10.04. [Новинки] Слухи: LG G7 ThinQ дебютирует 3 мая / MForum.ru
10.04. [Новинки] Это интересно: ZTE Iceberg – первый смартфон с двумя вырезами / MForum.ru
09.04. [Новинки] Анонсы: Smartisan Nut 3 представлен официально / MForum.ru
09.04. [Новинки] Слухи: OnePlus 6 появился на новых изображениях / MForum.ru
06.04. [Обзоры] Обзор Turbo X Ray: хорошая функциональность и Android 7.0 / MForum.ru
06.04. [Новинки] Слухи: Cubot P20 получит вырез в верхней части экрана / MForum.ru
06.04. [Новинки] Анонсы: Sonim XP8 – прочный смартфон за $700 / MForum.ru
05.04. [Новинки] Анонсы: Представлен защищенный смартфон Archos Saphir 50X / MForum.ru
05.04. [Новинки] Анонсы: Panasonic Eluga Ray 550 – недорогой смартфон с экраном 18:9 / MForum.ru
04.04. [Новинки] Слухи: 13 апреля Xiaomi представит игровой смартфон / MForum.ru
04.04. [Новинки] Слухи: Этим летом Sharp выведет на европейский рынок 5 смартфонов / MForum.ru
03.04. [Новинки] Слухи: Появились фотографии передней панели LG G7 / MForum.ru
02.04. [Новинки] Анонсы: Huawei Honor 7A представлен официально / MForum.ru
02.04. [Новинки] Анонсы: ZTE Tempo Go оценен в $80 / MForum.ru
30.03. [Новинки] Анонсы: Huawei пополнила семейство Enjoy 8 новыми моделями / MForum.ru
28.03. [Новинки] Анонсы: Apple iPad 9.7 (2018) оснащен 9,7-дюймовым дисплеем и стилусом Apple Pencil / MForum.ru
28.03. [Новинки] Анонсы: Huawei P20 и P20 Pro представлены официально / MForum.ru
27.03. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Mi Mix 2s представлен официально / MForum.ru
27.03. [Новинки] Анонсы: LG K9 появился на российском рынке за 9 990 рублей / MForum.ru
26.03. [Новинки] Анонсы: Lava Z50 – еще один смартфон с Android Oreo Go Edition / MForum.ru