Слухи: LG V35 ThinQ получит 6-дюймовый дисплей и сдавленную камеру

12.04.2018, MForum.ru

На MWC 2018 компания LG представила смартфон LG V30S ThinQ, получивший поддержку некоторых функций на основе искусственного интеллекта. AI-функциями порадует и LG G7 ThinQ, ставший героем последних новостей. Кроме того, по свежим данным, производитель работает над смартфоном LG V35 ThinQ.

Как несложно догадаться, новинка является обновлением LG V-line. Ожидается, что LG V35 ThinQ будет оснащен 6-дюймовым дисплеем разрешением 2880 × 1440p (QHD+). Причем экран будет выполнен по технологии OLED, а не POLED, как у LG V30. Дисплей LG V35 ThinQ не получит модного сейчас выреза в верхней части, а отношение его площади к площади передней панели составит порядка 80%.

На задней панели LG V35 ThinQ разместится камера с двумя 16 Мп сенсорами. Первый из них получит объектив с апертурой f/1.6, а второй – широкоугольную оптику. В части программных функций камеры новинка будет близка к LG G7 ThinQ. В частности ожидаются Super Bright Mode, (улучшает качество съемки в условиях нехватки освещения), поддержка Google Lens и новая функция под названием «AI Cam». Другой фишкой LG V35 ThinQ станет качественный звук с возможностью гибкой настройки. Аналогично оригинальному V30 в активе новинки ожидается 32-битный Hi-Fi Quad DAC. Дополнительным бонусом станут технологии распознавание голоса, призванные улучшить качество взаимодействия с любыми голосовыми помощниками. Информации о дате возможного анонса LG V35 ThinQ пока нет.