Слухи: LG V40 с кодовым именем Storm могут представить в конце лета

MForum.ru
20.04.2018,
2 мая компания LG представит смартфон LG G7 ThinQ. Также корейская компания работает над LG V35 ThinQ, спецификации засветились в недавних утечках. Популярный блоггер Эван Бласс (Evan Blass) заявил, что в этом году появится еще один смартфон V-серии, который будет называться LG V40.
Разработка новинки ведется под кодовым именем Storm. Впрочем, какой-либо информации о спецификациях или внешности устройства Эван Бласс на этот раз не раскрыл. Тем не менее, можно предположить, что новинка может стать приемником LV V30, который был представлен в прошлом году. Тем более что из-за совпадающих характеристик на роль приемника LG V30S ThinQ (анонсирован в феврале) не очень подходит. По данным Эвана Бласса, LG V40 дебютирует в конце лета. Возможно, местом его анонса станет выставка IFA 2018, которая пройдет в Берлине.
© Антон Печеровый,
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