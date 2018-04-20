Слухи: LG V40 с кодовым именем Storm могут представить в конце лета

20.04.2018, MForum.ru

2 мая компания LG представит смартфон LG G7 ThinQ. Также корейская компания работает над LG V35 ThinQ, спецификации засветились в недавних утечках. Популярный блоггер Эван Бласс (Evan Blass) заявил, что в этом году появится еще один смартфон V-серии, который будет называться LG V40.

Разработка новинки ведется под кодовым именем Storm. Впрочем, какой-либо информации о спецификациях или внешности устройства Эван Бласс на этот раз не раскрыл. Тем не менее, можно предположить, что новинка может стать приемником LV V30, который был представлен в прошлом году. Тем более что из-за совпадающих характеристик на роль приемника LG V30S ThinQ (анонсирован в феврале) не очень подходит. По данным Эвана Бласса, LG V40 дебютирует в конце лета. Возможно, местом его анонса станет выставка IFA 2018, которая пройдет в Берлине.