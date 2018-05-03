Частоты: Российские операторы проигнорировали торги на частоты 450 МГц, предложенные РКН

03.05.2018, MForum.ru

Предлагались, конечно, не самые манящие регионы - Ненецкий АО, республика Ингушетия, Чеченская республика, республика Саха (Якутия) и Чукотский АО. Кроме того, после того, как в России "зеленый свет" получила технология NB-IoT, смысл LTE450 стал еще менее очевиден, чем он был ранее.

Итоги - операторы торги проигнорировали, не была подана ни одна заявка. РКН, как организатору, можно записать в карму очередной жирный минус. Впрочем, на фоне других действий ведомства, которые ведутся под флагами борьбы с мессенджером Telegram, какой-то там проваленный конкурс вряд ли кого-то заинтересует. Бессмысленно задавать вопросы о проф.пригодности руководства ведомства.

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