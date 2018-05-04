Анонсы: ASUS Zenfone Live L1 на базе Android Go

MForum.ru
04.05.2018,
Компания Asus официально представила смартфон Zenfone Live L1, работающий под управлением Android Oreo GO Edition. Новинка относится к начальному сегменту и уже в ближайшие дни появится на отдельных рынках.
В активе ASUS Zenfone Live L1 присутствуют 5,5-дюймовый дисплей разрешением HD+ (18:9, 1440×720 точек), чипсет Qualcomm Snapdragon 425, 1 Гб ОЗУ и 16 Гб встроенной памяти (+карта microSD до 2 Тб). Отдельно отметим 13 Мп тыловую камеру с PDAF-фокусировкой, что на моделях начального уровня встречается нечасто. Также присутствует 5 Мп фронтальная камера с функцией разблокировки по лицу. Емкость аккумулятора – 3300 мАч. ASUS Zenfone Live L1 получил два SIM-слота, 4G с VoLTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth v5.0, GPS / A-GPS, FM-радио, microUSB, и 3,5 мм разъем для наушников. ОС – Android Oreo GO Edition с оболочкой ZenUI 5.0 . Цена новинки пока не объявлена.
© Антон Печеровый,
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