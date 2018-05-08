RFID: Радиочастотная идентификация ускорила обработку контейнеров в Индии

08.05.2018, MForum.ru

В декабре 2017 году технологию RFID задействовали в портах “западного коридора” Индии, что позволило сократить простои, связанные с менеджментом товаров, отправляемых на экспорт в контейнерах, их транспортировкой и хранением.

Технология RFID использована для работы логистической системы Logistics Databank System (LDB). После внедрения в “западном коридоре”, систему также расширили на три порта в “южном коридоре”, а также на новый терминал в Мумбае.

Внедрение технологии разрушимых RFID меток, которые идентифицируют контейнеры и также гарантируют то, что они не открывались, позволило сократить время пребывания контейнеров на складах на 26.7%.

Контейнер опечатывают RFID-меткой еще на предприятии-производителе, после чего перемещения контейнера легко отследить, кроме того сохранная метка означает, что контейнер не вскрывали. Нетрудно также предоставить соответствующую информацию правительственным организациям и заказчикам. Внедрение технологии RFID для обработки предназначенных к экспорту контейнеров обещает сокращение стоимости логистики и упрощение операций.

Источник информации.

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