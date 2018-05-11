Анонсы: Xiaomi Redmi S2 представлен официально

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Анонсы: Xiaomi Redmi S2 представлен официально

11.05.2018, MForum.ru

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В модельном ряду 2018 года компания Xiaomi особое внимание уделяет качеству фото. Результаты использования этого подхода мы уже увидели в Redmi Note 5 Pro, Mi Mix 2s и других устройствах Xiaomi. Не стал исключением и свежепредставленный Redmi S2.

Анонсы: Xiaomi Redmi S2 представлен официально

Xiaomi Redmi S2 позиционируется в качестве устройства для любителей сэлфи. Аппарат оснащен качественным 16 Мп сенсором с размером пикселя 2 мкм, поддерживает программные улучшатели снимков на базе технологий искусственного интеллекта и умеет выполнять разблокировку распознаванием лица. Тыловая камера Xiaomi Redmi S2 представлена связкой 12 Мп сенсора с размером пиксела 1,25 мкм со вспомогательным 5 Мп сенсором.

Анонсы: Xiaomi Redmi S2 представлен официально

Остальные спецификации Xiaomi Redmi S2 включают в себя 5,99-дюймовый дисплей разрешением 1440х720 точек (18:9), чипсет Snapdragon 625, аккумулятор емкостью 3080 мАч и ОС Android 8.1 Oreo с оболочкой MIUI 9. Также в наличии 2 SIM-слота, поддержка 4G VoLTE и дактилоскопический сенсор. Выпускаться Xiaomi Redmi S2 будет в цветах Rose Gold (розовый), Champagne Gold (золотистый) и Platinum Silver (серебристый). По объему памяти Xiaomi Redmi S2 представлен в двух версиях: 3 Гб ОЗУ + 32 Гб встроенной памяти с ценником 999 юаней и 4+64 Гб за 1299 юаней.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizchina.com

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