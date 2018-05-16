RFID: RFID помогает минимизировать ошибки при переливаниях крови

MForum.ru
16.05.2018,
Переливание крови - это важная составляющая ряда терапевтических методов. Но стоит ошибиться с выбором препарата, взять кровь не той группы или с другим резус-фактором, и это может подвергнуть риску жизнь пациента. Внедрение технологии RFID, которую практикуют некоторые компании, позволяет сократить риски, связанные с проведением манипуляций.
Система предотвращения ошибок, связанных с переливанием крови предусматривает, что каждый пациент при регистрации в клинике получает силиконовый браслет со встроенной в него RFID-меткой. В метке браслета содержится уникальный идентификационный номер, а также некоторая ключевая информация о пациенте, в частности, данные его группы крови.
Препараты и комплекты крови для переливания также снабжают метками RFID. В комплект системы входит считыватели RFID.
Перед проведением любой процедуры, медик должен провести сканирование браслета пациента и медикамента. Система проверяет данные на соответствие и выдает звуковой сигнал, подтверждающей возможность проведения процедуры. Источник.
Идея неплохая, при условии, что “человеческий фактор” не окажет негативного влияния в момент записи правильной информации в метки браслетов и в метки, которые наносится на медикаменты и комплекты крови для переливания. Остается надеяться на то, что этим занимаются более ответственные и внимательные люди, нежели те, кто проводит процедуры.
Крупные хранилища крови для переливаний в США уже сравнительно давно наладили учет препаратов с помощью RFID-технологии, постепенно применение RFID расширяется также на клиническую и амбулаторную практику.
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