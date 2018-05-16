RFID: Микрон начинает полевые тесты RFID-меток для маркировки буров

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RFID: Микрон начинает полевые тесты RFID-меток для маркировки буров

16.05.2018, MForum.ru

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Метка для бура - это метка RFID в “классическом” вкручиваемом форм-факторе. Предназначена такая метка для маркировки буров, работающих при высоком давлении и влажности. Выглядит она примерно так:

Метка для бура

Корпусная метка для металла зарубежного производства. Источник фото.

 

Буры помечают для того, чтобы проводить быструю инвентаризацию дорогостоящего бурового оборудования. Это помогает и в обнаружении оборудовании, отслеживания времени проверки и техобслуживания каждой единицы оборудования, а также контроля степени износа.

Метки рассчитаны на эксплуатацию в диапазоне температур от -40 до +200 C и влажности от 5 до 95%. Российским предприятием "Микрон" разработаны две версии метки: с пазом под отвертку для многоразового использования и с отламываемой ручкой для одноразового вкручивания.

Размер новых RFID меток: диаметр 24 мм, высота - 9 мм, рабочая частота составляет 860-960 МГц, объем памяти – 512 бит. Рекомендуемая температура имплантации – не ниже -20°C. Дальность считывания - до 3 метров, рабочие частоты 860-960 МГц, объем памяти - 512 бит. Имплантация желательна при температуре не ниже -20 градусов Цельсия. Заявленное время эксплуатации - до 10 лет в сложных условиях. Источник.

Метки RFID для вкручивания в глухие резьбовые отверстия в бурах в мире выпускаются несколькими компаниями, в России представленные метки, судя по всему, будут первыми образцами продукции этого типа.

В марте 2018 года стало известно о внедрениях технологии RFID для учета бурового оборудования компаниями ПКНМ и "Горизонты роста". Проект планировалось представить в Сургутнефтегазе. Источник.

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